Die Initiative „Poesie im Park“ heißt - hier ein verträumtes Gedicht an einem Baum, da ein Lyrikklassiker an einem Strauch - eben ein Literaturspaziergang. Die Idee von VP-Kulturgemeinderat Horst Kies sieht er selbst als „farblich abgestimmte Präsentation im Einklang mit den Jahreszeiten“. Der Rathaus-Park in der Hauptstraße 37 war für die Umsetzung bestens geeignet. Kies beweist einmal mehr Weitsicht in Krisenzeiten und zeigt, dass Kultur ganz unterschiedliche Facetten zulässt.

Die Initiative, die in Österreich einzigartig ist, „reifte schon lange in mir“. Spazierengehen und das Vergnügen, sich mit Lyrik auseinanderzusetzen, wirkt für viele Menschen vielleicht unmodern, „sprachlich ist es jedoch die größte Kunst und der Grundstock unserer Literatur überhaupt“. Es soll eine permanente Einrichtung werden, um den Geist zu beleben. „Wir beginnen mit Herbstgedichten und passen uns der jeweiligen Jahreszeit an.“

Die Besucher werden von bekannten Autoren wie Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Busch, Christian Morgenstern und Anita Menger in die Welt der Lyrik entführt - eine Reise durch die Geschichte. Auch das Gedicht der elfjährigen Kristin Mordhorst fand ein Platzerl im Park.