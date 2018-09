Hannah Hruska (10) ist seit einem Jahr auf künstlerischem Erfolgskurs. Bei einem Schulkonzert im März 2017 wurde das Gesangstalent der Maria Enzersdorferin entdeckt. Ihre letzte Glanzleistung: Unter insgesamt 1.000 Bewerbern schaffte sie den Finaleinzug der besten zehn Sänger beim Puls 4-Kiddy Contest.

Wenn am 20. Oktober in der Wiener Stadthalle (Halle F) unter acht österreichischen und zwei deutschen Finalteilnehmern der Sieger ermittelt wird, hat das Publikum ein gewaltiges Wörtchen mitzureden. Hannah hofft „an diesem Tag besonders auf meine Fans.“

Ihr Lied „Schnee von gestern“, ist eine Coverversion von „I help you hate me“ von Sunrise Avenue. Damit will die quirlige Sängerin, die sich gut gelaunt als „Rampensau“ bezeichnet, die Halle rocken. „Sobald ich auf der Bühne bin, ist meine Nervosität wie weggeblasen.“

"Alle Kinder haben gute Chancen zu gewinnen"

Pizza und Penne sind ihre Lieblingsspeisen, sie spielt Klavier, freundet sich langsam mit Klassik an, die, wie sie sagt, „der Grundstein für eine gute Ausbildung ist“ und gesteht, dass „ich zuerst Scheu davor habe, ein neues Lied zu lernen. Wenn es aber sitzt, dann ist es mein nächstes Lieblingslied.“

Die Choreografie für die Vorentscheidung hat sich Hannah selbst ausgedacht. Zum Finale meint sie: „Alle Kinder haben gute Chancen zu gewinnen.“

Derzeit besucht das Ausnahmetalent den Musikzweig im Perchtoldsdorfer Gymnasium, hat Gesangsunterricht bei Andrea Budil in der Musikschule Brunn/Maria Enzersdorf und nimmt zusätzlich Privatstunden bei Conny Zenz.

Beim heurigen Brunner Sommermusical „Blutsbrüder“ unter Produktionsleiterin Maya Hakvoort, wurde sie trotz ihrer jungen Jahre als drittes Kind von „Mrs. Johnstone“ (gespielt von Hakvoort) gecastet.

Warum sich Hannah gute Chancen zum Sieg ausrechnet: „Ich liebe mein Lied und fühle mich damit sehr wohl.“

