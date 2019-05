Die Grünen in Maria Enzersdorf thematisierten im Rahmen einer Pressekonferenz die Handlungsweise der Gemeinde in Bezug auf die noch nicht durchgeführte Altlastensanierung am Grundstück der ehemaligen Putzerei Svrcek.

Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen, hielt dazu ausdrücklich fest: „,Frühjahrsputz jetzt‘ bedeutet für uns, dass wir aufgrund der Chronologie der Sachlage eine Verzögerungstaktik vermuten. Die Grünen haben kein Vertrauen mehr in den Maria Enzersdorfer Bürgermeister. Es wird uns seit 2016 versprochen, das Grundstück von Altlasten zu befreien. Nun ist es Zeit, die Sanierungsmaßnahmen endlich umzusetzen.“

"Wozu sollten wir verögern?"

VP-Bürgermeister Johann Zeiner versteht die plötzliche Aufregung kein bisschen: „Die Sanierung der Altlast Putzerei Svrcek wird von der Gemeinde seit dem Jahr 2013 betrieben und das ohne jegliche Urgenz der Grünen.“ Nach der Erstellung eines Sanierungskonzeptes im Auftrag der Gemeinde „war die Aufbringung der in Aussicht gestellten Förderung in der Höhe von rund 80 Prozent des 2014 geschätzten Gesamtaufwands von 600.000 Euro ein mehr als zeitaufwendiger Vorgang“. Die Zuschlagserteilung an die Auftragnehmer ist nun erfolgt, die notwendige Verkehrsverhandlung mit der Bezirkshauptmannschaft Mödling festgelegt.

„Wozu sollten wir verzögern, wir sind mehr als froh, wenn es endlich erledigt ist“, kommentiert Zeiner abschließend.

Nächste Bauschritte: Nach erfolgtem Bodenaustausch werden die Sperrbrunnen im Fahrbahnbereich der Hauptstraße errichtet, um das Grundwasser abzupumpen, zu filtern und wieder sauber in den Grundwasserstrom einzubringen. Eine Verkehrs-Umleitung über die Helferstorferstraße ist dafür in den Sommermonaten notwendig.

Mehr zum Thema