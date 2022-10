Schloss Hunyadi: Fit für die Zukunft

Eifrig weitergearbeitet wurde in den letzten Wochen im barocken Schloss Hunyadi, in dem nicht nur die Fassade an der Südseite, sondern auch der Sockel der Kapelle sowie alle Parkettböden saniert werden. „Wir haben etwa 500 m² Fischgrät- und Tafelparkett verlegt, wobei die Schwierigkeit war, die kleinen ausgebrochenen Parkettteile zu ersetzen“, erzählt Harald Mladosevits, einer der beauftragten Maria Enzersdorfer Unternehmer, über die anstrengende, aber zufriedenstellende Arbeit: „Anschließend wurde der Boden dreimal versiegelt und nun steht die Sanierung des Stiegenhauses bevor.“

Die Gesamtkosten der Sanierung machen laut Finanzreferent Christof Müller, ÖVP, etwa 90.000 Euro aus. Nicht inkludiert ist die im Dezember bevorstehende Sanierung der Sandsteinplatten, die sich mit weiteren 23.000 Euro zu Buche schlagen wird.

Für Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, ist die Sanierung des Schlosses „eine Daueraufgabe, um unseren wichtigen Veranstaltungsort und Aushängeschild der Gemeinde in einigermaßen ansprechendem Zustand zu halten. Es sind laufend kleinere und größere Maßnahmen notwendig, die wir finanziell nur mit großen Anstrengungen schaffen“.

