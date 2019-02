Der Schwerpunkt der Übung, an der auch angehende Bergretter teilnahmen, lag im Bereich Seiltechnik und Knotenkunde. Nach der Theorie ging es gleich weiter in die Praxis, wo das soeben Gehörte auch gleich in der Praxis Anwendung fand.

Thomas Kaltenecker, Daniel Stemberger, Übungsleiterin Anna Walli, Oliver Himmel, Ulrik Müller, Barbara Undeutsch, Konrad Brunnhofer, Stephan Mitterer, Judith Schäfer, Patrick Schäfer, Übungsleiter Claudius Wirnsberger und Pavel Kubiak.