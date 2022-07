Square-Dance pur erleben

Werbung

Ein Ereignis der besonderen Art fand vergangenes Wochenende mit Europas größtem Square- und Round-Event im BSFZ Südstadt statt.

Unter dem Namen „Vienna Calling“ waren 540 Gäste aus 14 Nationen von Australien, den USA und Brasilien bis hin zu zahlreichen europäischen Ländern gekommen. Die Tänzerinnen und Tänzer zeigten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden ihr Können.

Beide Tanzarten kommen, historisch bedingt, ursprünglich aus Nordamerika. Gemeinsam bei beiden ist, dass nach Ansagen („Calls“) getanzt wird. Die Figuren werden davor in Kursen gelernt. Es gibt speziell beim Square Dance keine Choreografie, die Tänzer müssen die weltweit standardisierten Ansagen spontan ausführen.

Beim Square Dance tanzen in der Grundaufstellung vier Paare im Quadrat, der/die Caller/in (Ansager/in) bringt sie zwischendurch und am Ende durch passende Figuren auf die Ausgangsposition zurück. Round Dance ähnelt dem Gesellschaftstanz in Latein- und Standard-Tänzen.

Hier nimmt der/die Cuer/in die Ansagen vor. Square Dance wurde bei der Veranstaltung in der Südstadt in vier Hallen und Round Dance in einer Halle getanzt.

Thomas Blaschke, Organisator der Veranstaltung und selbst Präsident eines Wiener Vereines, zeigte sich glücklich, „im Team des BSFZ einen kompetenten und routinierten Partner gefunden zu haben, nicht zuletzt profitiert die Region durch die bis zu mehr als eine Woche dauernden Aufenthalte der Teilnehmer“. Dass das Event „Vienna Calling“ genannt wurde, entlockt Blascke ein Lächeln, denn „Wien als attraktiver Standort einer solchen Veranstaltung für unsere Gäste und ‚Calling‘ bezogen auf die Figurenansagen haben schon einen besonderen Charme“. Dass diese Tänze auch in Österreich immer mehr Anhänger gewinnen, zeigt der Umstand, dass es auch in Niederösterreich Square-Dance-Clubs, wie zum Beispiel in Wiener Neustadt, gibt. Weitere der zwölf in Österreich existierenden Vereine gibt es auch in Wien.

