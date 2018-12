In der freitägigen Gemeinderatssitzung legten die örtlichen Freiheitlichen einen Dringlichkeitsantrag nach. „Landesrat Gottfried Waldhäusl wird aufgefordert, alle erdenklichen Schritt und Maßnahmen in die Wege zu leiten, um straffällige Asylwerber aus Ballungszentren wie St. Gabriel in bevölkerungsarme Regionen zu verlegen.“ Die Begründung:

Bei den jungen Männern handle es sich „de facto nicht um kleine, nette Kinder“, wie FP-Stadtrat Daniel Könczöl (Foto) betonte, sondern um „Personen, die wegen Widerstands gegen wegen Schwerer Körperverletzung, Gefährlicher Drohung, Nötigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Raufhandel, sexuellen Übergriffen und Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz verurteilt wurden“. Es sei „höchst an der Zeit, unsere Mitmenschen zu beschützen“, appellierte Könczöl.

„14 der 18 Jugendlichen sind vorbestraft“

Martin Czeiner

Nach langen parteiinternen Beratung dann die Überraschung. Die ÖVP unterstützte den in einigen Passagen adaptierten Antrag, wie Klubobmann Martin Czeiner erklärte: „14 der 18 Jugendlichen sind vorbestraft. Nicht deshalb, weil sie Äpfel gestohlen haben. Einer der Flüchtlinge hat innerhalb nur eines halben Jahres acht Vorstrafen gesammelt. Und wenn es um sexuelle Übergriffe geht, hört sich der Spaß auf“.

Grünen-Gemeinderat Peter Mally war fassungslos: „Der Antrag ist menschenverachtend und grauslich. Sollen wir jetzt auch alle unsere straffälligen Jugendlichen ins Weinviertel schicken?“ SP-Stadtrat Stephan Schimanowa warnte vor den Konsequenzen des Antrages: „Was machen wir in Zukunft mit der Betreuung der jungen Menschen, die im Sozialpädagogischen Betreuungszentrum Hinterbrühl oder im SOS-Kinderdorf untergebracht sind? Das sind alles Österreicher.“

Mehr über die hitzige Debatte und das schlussendliche Abstimmungsverhalten lest ihr in der Mödlinger NÖN.