Sturm löste mehrere Feuerwehreinsätze aus.

Die angekündigten, kräftigen Winde am Samstag den 23. Mai 2020 brachten für die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Maria Enzersdorf zwei Einsätze mit sich. Die Alarmierung zum ersten Einsatz erfolgte um 22:01 Uhr, dabei handelte es sich um mehrere Meter Baustellengitter die in der Erlaufstraße auf die Fahrbahn umgestürzt waren. Innerhalb kürzester Zeit konnten diese wieder aufgerichtet sowie abgesichert werden. Im Zuge der Anfahrt zum Feuerwehrhaus hatte eines der Mitglieder bemerkt, dass Am Steinriegel ein größerer Ast abgebrochen war, welcher im Anschluss an den ersten Einsatz unverzüglich zerkleinert und von der Verkehrsfläche entfernt wurde. Nach etwa 75 Minuten konnten die zwölf Kameraden mit ihren vier Fahrzeugen wieder einrücken und die Desinfektionsarbeiten beginnen.

Nach den beiden Einsätzen in den späten Abendstunden des Samstages, wurden auch am Sonntag den 24. Mai 2020 um 12:20 Uhr die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Maria Enzersdorf zu einem Sturmschaden gerufen. Zwischen Hohe Wand-Straße und Donaustraße war ein Baum umgestürzt und blockierte den Geh- und Radweg. Rasch konnten vier Fahrzeuge zum Einsatzort ausrücken und während der Einsatzleiter die Lage erkundete, rüstete sich ein Mitglied mit Schnittschutzhose und -helm, sowie einer Motorkettensäge aus. Der Baum wurde zerkleinert und gesichert auf der angrenzenden Grünfläche abgelegt. Anschließend rückten die Kameraden wieder in das Feuerwehrhaus ein.

