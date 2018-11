Seit Anbeginn der Südstadt vor mehr als 50 Jahren gilt auf den Wegen zwischen den Häusern ein allgemeines Fahrradfahrverbot. Auf Initiative der Gemeinde wurde, mit dem „Institut für Verkehrswesen der Universität für Bodenkultur Wien“ als Partner, in den vergangenen Monaten ein Bürgerbeteiligungsverfahren für eine „sanfte Öffnung“ für den Radverkehr durchgeführt.

Das Ergebnis fiel so aus: Der überwiegende Teil der Bevölkerung wünscht sich die Legalisierung des Radfahrens in der Südstadt, auch eine Umsetzung sollte nach den Ergebnissen der Studie relativ einfach möglich sein. Zusammengefasst heißt das: Die meisten Wege in der Südstadt sind durchaus radfahrtauglich. Einzig die Verbindungen zwischen den Bungalows sind sehr schmal, dort ist das Radfahren wohl weiter nicht möglich.

Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, erklärt dazu: „Ich vernehme den deutlichen Willen, dass das Radfahren in der Südstadt ermöglicht werden soll. Und da es verkehrstechnisch umsetzbar ist, werden wir alles daran setzen, dass dies auch geschieht. Bis zum Frühling 2019 soll das Projekt auf Schiene sein“, betont der Ortschef.