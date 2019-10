Seit Samstag ist das Radfahren in der Südstadt legal; und zwar auf kombinierten Geh- und Radwegen. VP-Bürgermeister Johann Zeiner erklärt: „Bei der Eröffnungsveranstaltung war eine positive Grundstimmung gegenüber der Fortbewegung mit dem Rad spürbar.“

Das ganze Vorhaben steht unter der Prämisse der „gegenseitigen Rücksichtnahme und Vorsicht auf die Fußgänger“. Das sagt auch die Straßenverkehrsverordnung bei gemeinsam benutzten Fuß- und Radwegen. „Wenn sich alle an die Spielregeln halten und auf die gegenseitigen Bedürfnisse eingehen, wird es auch funktionieren“, ist der Ortschef überzeugt.

Seit dem Bestehen der Südstadt in den 1960er-Jahren wird hier Rad gefahren; auf den Stichstraßen der Verkehrsordnung entsprechend, auf den Wohnwegen eigentlich verbotenerweise. Das Radfahren wurde zwar geduldet, legal war es aber eben nicht. Um der verkehrstechnischen Realität zu entsprechen und zu prüfen, ob ein gefahrloses Radfahren in der Südstadt überall möglich ist, ging die Gemeinde eine Kooperation mit dem Institut für Verkehrswesen der BOKU Wien ein. Unter der Leitung von Assistenz-Professor Michael Meschik beschäftigten sich die beiden Studenten Constanze Kiener und David Hacker eingehend mit der Thematik. Gestartet wurde mit einer Befragung der Bevölkerung und mit einer Verkehrszählung. Danach erstellten Meschik und Kiener mit ihrem Professor ein Konzept, wie das Radfahren in der Südstadt realisiert werden könnte.

NÖN-Radfahr-Umfrage fiel deutlich positiv aus

Dieses Konzept wurde der Bevölkerung bei einer Veranstaltung in der Volksschule am Theißplatz präsentiert. Projektziel: eine gemischte Nutzung auf den breiteren Wegen in der Südstadt durch Radfahrer und Fußgänger. Auch die NÖN-Onlineumfrage ergab eine deutliche Mehrheit an Befürwortern. Ab nun heißt es: „Das Rad schnappen und mit entsprechender Rücksichtnahme umweltschonend durch die Südstadt fahren“, präzisiert Zeiner.