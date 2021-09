Zahlreiche Kunden der Telefonanbieter „Magenta“ und „Drei“ klagen seit Wochen über wiederkehrende Netzausfälle in der Südstadt und in Brunn am Gebirge. Gespräche schnappen nach kurzer Zeit ab, normales Telefonieren ist vielfach unmöglich.

Auch NÖN-Redakteurin Andrea Rogy ist betroffen und verärgert: „Ich wollte die Störung melden, das offensichtlich verbreitete Phänomen wurde zu einem individuellen Problem gemacht.“ Auf diversen sozialen Kanälen ist nachzulesen, dass derzeit dutzende Südstädter, aber auch Brunner, die auf der Stierwiese wohnen, ähnliche Probleme beim Telefonieren haben. „Drei“ erklärte auf Anfrage, dass „unsere Techniker derzeit keine Störung in dieser Region feststellen können. Es läuft alles.“ Auch bei „Magenta“ versuchen die Techniker nach Nennung der betroffenen Rufnummer „den Fall zu klären: „Ein Ausfall ist nicht bekannt.“

Eine unbefriedigende Situation für die Konsumenten, denn während die Techniker suchen und die Anbieter keine technischen Störungen sehen, können die Menschen nicht telefonieren, zahlen aber weiterhin volle Gebühr für laufende Verträge.

Die Vizebürgermeisterin von Maria Enzersdorf, Michaela Haidvogel, ÖVP, sieht die Handybetreiber in der Pflicht: „Besorgte Bürger haben sich an die Gemeinde gewandt. Allerdings mit verschiedensten Handy-Verträgen. Ich appelliere an die Mobilfunkbetreiber, sich dieses Problems anzunehmen.“