Die Staatsanwaltschaft hat die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Der Nigerianer ist laut Gutachten nicht zurechnungsfähig. Die Verhandlung ist für zwei Tage anberaumt.

Der Asylwerber soll in der Nacht auf den 3. Mai einen Mann aus Bangladesch in einer Flüchtlingsunterkunft angegriffen, zu Sturz gebracht und ihm Fußtritte gegen Kopf, Hals und oberen Brustbereich versetzt haben. Das Opfer wurde leblos aufgefunden. Einige Stunden später soll der 25-Jährige auf einem Freizeitgelände Kinder bedroht und versucht haben, einen Steinmeißel gegen ein Mädchen zu schleudern. Ein Zeuge verständigte die Polizei.

Gegen die Festnahme soll sich der Nigerianer heftig gewehrt haben. Kurz nach Einlieferung in die Justizanstalt Wiener Neustadt soll er einen Mitinsassen schwer verletzt haben. Der 25-Jährige leidet laut Gutachten an paranoider Schizophrenie. Die Geschworenenverhandlung soll am 20. November fortgesetzt werden.