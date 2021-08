Nach der positiven Entwicklung seines Bierangebots konnte Stefan Germany, Erfinder und Produzent von TSCHÖAMs BIERE, an die erfolgreiche Prämierung seiner Biere bei der Falstaff-Bier-Trophy 2020 und 2021 anschließen.

Diesmal verbuchte er so viele Votingstimmen für sich, dass er den 2. Platz der beliebtesten NÖ Kleinbrauereien erringen konnte. Die Bestätigung seines kreativen Brauangebots mit immer neuen und qualitativ hochwertigen Bieren lässt sich auch daran erkennen, dass für den Herbst neben dem schon bekannten und prämierten „Schwarz wie die Nacht“ auch das besondere „Hopfenheiter IPA“ angeboten wird. Sehr wichtig ist für „Tschöam“ Regionalität und das Angebot vor Ort. Nähe zu den Kunden, die seit Jahren vollelektrisch beliefert werden, unterstützt auch die Berücksichtigung ökologischer Weiterentwicklungen, wie auch das demnächst bio-zertifizierte Mödlinger Helle aufzeigt. Gelernt hat Stefan Germany (Rufname „Tschöam“) das Handwerk des Biersommeliers in der Ottakringer Brauerei. Im September 2018 schloss er die Ausbildung zum Diplombiersommelier in Kisbye’s Bierkulturhaus in Obertrum ab. Gebraut wird bei der 100 Blumen Brauerei.