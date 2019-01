Dennoch galt es, bereits am Vorabend sowie kurz nach Mitternacht zwei Einsätze, jeweils Türöffnungen im Ortsteil Südstadt, abzuarbeiten.

In der Ottensteinstraße wurde ein Unfall in einer Wohnung vermutet, wobei sich bei der Erkundung und näheren Informationen vor Ort herausstellte, dass die betreffenden Bewohner in den Urlaub verreist sind. Dieser Einsatz konnte gegen 18 Uhr beendet werden, wodurch die ausgerückte Mannschaft wieder zu den jeweiligen Vorbereitungen für den Jahreswechsel zurückkehren konnte.

Genau 31 Minuten jung war das neue Jahr, als die Bezirksalarmzentrale eine erneute Türöffnung alarmierte. Aufgrund des defekten Schließmechanismus der heimischen Toilette, war eine Person eingesperrt und nun auf externe Hilfe angewiesen. Die Besatzung des flinken Vorausfahrzeuges war rasch an der betreffenden Einsatzadresse und konnte, durch geschicktes Handeln mit einfachen Handwerkzeugen, die unverletzte Person befreien.