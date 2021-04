„Chillen, Posen und Shooten“, ist ab nun das Motto rund um die Burg Liechtenstein. Zwei Neuigkeiten gilt es hier zu entdecken; auf der Wiese vor der Burg lädt eine Holzliege Besucher zum Verweilen und Sonne genießen ein, die NÖN berichtete.

Neuerdings werden Spaziergänger auch zu einem Fotoshooting in den neu installierten Bilderrahmen gebeten, der die Burg Liechtenstein nicht nur als Hintergrundmotiv perfekt in Szene setzt, sondern vielmehr dazu auffordert, nicht aus dem Rahmen zu fallen. Sowohl die Holzliege als auch der Fotorahmen wurden von Philipp Kreutzer, Tischler am Maria Enzersdorfer Wirtschaftshof entworfen, geplant und hergestellt.

Beim Lokalaugenschein am Liechtenstein überzeugten sich Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel (ÖVP), Vizebürgermeister Markus Waldner (AKTIVE), Gemeinderätin Marlene Zeidler-Beck (ÖVP) und Wirtschaftshofleiter Helmut Stöhr von den neuen Bauwerken und zeigten sich von der „künstlerisch wertvollen Initiative“ des engagierten Tischler-Profis mehr als begeistert.