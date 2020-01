Über einen schier unglaublichen Fall am Heiligen Abend berichtet eine Maria Enzersdorf im NÖN-Gespräch. Die Familie ist unterwegs in der Grenzgasse (auf Maria Enzersdorfer Seite), um in einem Mödlinger Lokal zu Mittag zu essen: sie sei mit dem älteren Sohn vorangegangen, dahinter dribbelt der jüngere (9) mit einem Ball.

Etwa in Höhe der Garagen kommt ein „Hardcore-Jogger mit auffallenden, weißen Kompressionsstrümpfen“ entgegen, schrammt förmlich an der Familie vorbei. Plötzlich schreit der Neunjährige auf: „Mama, der hat mich geschlagen!“

Mittelhandknochenbruch wurde festgestellt

Offensichtlich hat der ballspielende Bub den Läufer nicht registriert und den Unmut des Sportlers, nicht sofort Platz frei gemacht zu haben, mit einem Schlag auf die Hand bezahlt. Noch während des Mittagessens ist die „Hand extrem angeschwollen“, erzählt die Mutter. Den Nachmittag vor dem Heiligen Abend verbringt die Familie im Landesklinikum Mödling, wo ein Mittelhandknochenbruch festgestellt wird.

Damit ist’s das auch mit dem Skiurlaub während der Weihnachtsfeiertage. „Und all das, weil ein aggressiver Psychopath den Gehsteig für sich beanspruchen wollte. Drei Meter Wiese daneben sind wohl nicht ausreichend, um auszuweichen“, macht die Maria Enzersdorferin ihrem Ärger Luft.

Sie hat jedenfalls in der Polizeiinspektion Mödling „Anzeige gegen Unbekannt“ erstattet und hofft, dass sich der „athletische Mittvierziger mit dunklen kurzen Haaren und Sportbrille“ eventuell freiwillig meldet.