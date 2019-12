Ein Teil des neuen Südstadtzentrums, das im Jahr 2021 fertiggestellt werden soll, ist auf Betreiben der Marktgemeinde Maria Enzersdorf auch für Betreutes Wohnen reserviert. Insgesamt werden im Rahmen dieses Projektes 31 Wohnungen zwischen 46 und 73 m² sowie Gemeinschaftsräume und ein Betreuungsraum errichtet.

Der Info-Abend stieß auf reges Interesse

Die Info-Veranstaltung „Betreutes Wohnen in der Südstadt“, zu der die Gemeinde gemeinsam mit dem Projektbetreiber Silver Living ins EVN-Forum lud, war mit über 200 interessierten Gemeindebürgern gut besucht.

Die Wohnungen sind barrierefrei, haben Terrassen oder Balkone, ein Kellerabteil, einen Innenhof mit Grünfläche und sind direkt im neuen Südstadtzentrum angesiedelt.

„Die gesamte Infrastruktur liegt also unmittelbar vor der Haustüre“, freut sich VP-Bürgermeister Johann Zeiner. Auch einige Arztpraxen sowie die Südstadt-Apotheke befinden sich in nächster Nähe.

Zeiner fügt die zwei Vergabekriterien des Betreuten Wohnens an, die in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen wurden: „Die Wohnungen werden an Maria Enzersdorfer vermietet, die seit mindestens 10 Jahren hier hauptwohnsitzgemeldet sind, weiters muss eine Pensionsberechtigung vorliegen.“