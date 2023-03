Runder Geburtstag: Ingrid Stamm - eine Institution ist 80

Die gebürtige Wienerin lernte „mit 5 Jahren Eislaufen, später war ich sogar Wiener Meisterin war“. Mit 15 Jahren wechselte sie die Sportarten und verlegte sich auf Handball und Landhockey. 1968 fand sie durch ihren Gatten Walter, Ex-Admira und Nationalteam-Kicker den Weg in die Südstadt. Nach ihrer Übersiedelung nach Maria Enzersdorf begann sie, sich für die Pfadfinder zu engagieren, wo „in den 1980er-Jahren bis zu 250 Kinder in den diversen Gruppen waren“, erinnert sich Stamm. Stets war es ihr Anliegen, „enge Verbindung zu den Jugendlichen zu pflegen, sie war für uns immer wie eine große Schwester“, berichtet Andrea Rogy, eine langjährige Pfadfindergefährtin. Jetzt, nach etlichen Jahren, hört Stamm bei den Pfadis auf: „Ich muss ja nicht unbedingt in das Buch der Rekorde“, schmunzelt die Jubilarin.

Stamm war auch Mitbegründerin einer Theatergruppe, die Anfang der 1980er-Jahre das Musical „Cats“ mit all seinen Tanzszenen einstudierte und in der Südstadt und einigen Wienerwaldgemeinden aufführte. Da aber der finanzielle Aufwand zunehmend größer wurde und die Gemeinde Maria Enzersdorf „eher in professionelle Kultur Geld investiert als in Laiengruppen“, hat sich Stamm zunehmend auf Lesungen bei den Kulturtagen verlegt.

Gerne verbringt die Jubilarin ihre Zeit mit der Familie, mit der sie auch oft auf Reisen geht. Besonders beeindruckt haben sie dabei Reisen nach Ägypten, Nepal und in den Jemen. Einen Traum möchte sich Stamm in jedem Fall gerne erfüllen: „Eine Reise um die Südspitze Südamerikas“.

