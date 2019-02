Die Erneuerung der Fahrzeughalle am Wirtschaftshof auf der Liegenschaft Kampstraße 1-3 „ist unser absolut größtes Vorhaben im heurigen Jahr“, erklärt Bürgermeister Johann Zeiner, VP, im NÖN-Gespräch.

„Es entsteht ein kombiniertes Hallenprojekt. Der Neubau mit differenzierter Nutzung und einer Gesamtnutzfläche von 1.890 m² besteht aus einem beheizten Massivbau, der eine Fahrzeughalle, eine Waschbox, eine Tischlerei und ein Winter-Pflanzenlager enthält. Ein nicht beheizter Leichtbau dient als Lagerhalle.“

2001 wurde das Grundstück für den Wirtschaftshof von der EVN gemietet. „Seit 2011 sind wir als Gemeinde die Besitzer des Areals.“

Anlage ist gesamt in schlechtem Zustand

2012 wurde die Halle an der Straße erneuert, darin wurden Sozial-, Umkleide- und Besprechungsräume für den Bereich Straßendienst eingerichtet. Auch alle Mitarbeiter, die im Technikbereich am Wirtschaftshof arbeiten sind in diesem Gebäude untergebracht.

Die gesamte Anlage ist in der für die Südstadt typischen Fertigteilbauweise der 1960er-Jahren errichtet.

„Die Objekte sind, mit Ausnahme des umgebauten Bürogebäudes, bauphysikalisch, energetisch und zum Teil auch konstruktiv in schlechtem Zustand und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen“, beschreibt Zeiner die Hintergründe weiter. „Neben allen funktionalen Nachteilen wurde auch die Fahrzeughalle zu klein. Eine Sanierung mit Erweiterung ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll, das Objekt wird deshalb abgebrochen und durch ein neues ersetzt.“

Die Baudurchführung ist von Frühjahr bis Herbst geplant. Die Gesamtkosten des Projektes sind mit 3,2 Millionen Euro beziffert.