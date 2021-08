Es gibt einigen Gesprächsbedarf zwischen ÖVP und Grüne in Maria Enzersdorf. Egal, ob es die Meinungen der beiden Parteien in puncto Parkplatz Südstadtzentrum oder aber in Sachen Klimaschutz betrifft - die Ansichten zu diesen Themen könnten unterschiedlicher nicht sein.

Grünen-Gemeinderat Wolfgang Bernhuber merkt an: „Bürgermeister Johann Zeiner (ÖVP) wird in Sachen Klimaschutz immer nur vor Wahlen aktiv, sind diese aber geschlagen, passiert nichts.“

Auch die Errichtung einer Photovoltaikanlage entzweit die Parteien. Ist laut dem Bürgermeister die Errichtung einer solchen Anlage in der Südstadt „aufgrund der Beschaffenheit des Daches nicht möglich“, so wird die Installation auf dem Schulzentrum aus budgetären Gründen auf das kommende Jahr verschoben.

Photovoltaikanlage: Zweifel an Gutachten

Ein Argument, dass Bernhuber so nicht stehen lassen will: „Experten sagen, dass die Errichtung einer Photovoltaikanlage in der Südstadt möglich ist, die Kompetenz des Gutachters, der dies abgelehnt hat, muss aber in Frage gestellt werden“.

Die Grünen sehen sich daher gezwungen, beide Themen in den Gemeinderat einzubringen, denn „in den Ausschüssen werden unsere Anliegen nicht behandelt“, sagt Bernhuber „Anliegen der ÖVP aber immer. Das nennt man Mangel an politischer Kultur“, führt der Grünenchef weiter aus.

Der kritisierte Bürgermeister sagt zu den Vorwürfen: „Wir wollen Entscheidungen zum Wohle der Gemeinde auf eine möglichst breite Basis stellen, was mit den Grünen aber kaum möglich ist.“

Laut Zeiner würden die Grünen ihre Anträge immer erst zwei Stunden vor den Ausschusssitzungen einbringen. Dieser Zeitrahmen sei zu knapp, um sich ernsthaft mit den Anträgen zu beschäftigen.