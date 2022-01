Mödling: Der „Kümmerer“ hat die Frequenz im Blick

Im NÖN-Interview im Vorjahr hat Elisabeth Köstinger, ÖVP, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus das Konzept eines „Kümmerers“ – einer Person, die dafür sorgt, dass Ortskerne wiederbelebt werden – gutgeheißen. „Ein Kümmerer muss viel mit den Leuten reden, Möglichkeiten erkennen und oftmals dicke Bretter bohren“, meinte Köstinger.

Gert Zaunbauer fühlt sich in seinen Funktionen als Wirtschafts-Stadtrat, ÖVP, Wirtschaftsbundobmann und „Stadtmarketing.Mödling“-Vorsitzender als solcher. Mit einer klaren Einschränkung: „Ohne den Personen, die mich unterstützen, wäre ich nur ein Verkümmerer.“

Auch wenn die Parameter angesichts der bereits lange anhaltenden Corona-Pandemie sehr schwierig seien, habe man im Vorjahr doch einiges zur Belebung des Stadtkerns beitragen können: „Ich denke da nur an unseren ,Langen Bunten Einkaufsfreitag‘, die Schaffung der Insta-Points, die ,Mödling-Vitrine‘ in der Auslage des ehemalige Klutich-Schuhgeschäfts in der Hauptstraße, die Aufwertung der Weihnachtsbeleuchtung und das Mödling-Maskottchen ,Mödzi’ als Bindeglied zwischen der Wirtschaft und den Kunden.“

Allesamt Bemühungen, die „Frequenz in die Stadt bringen soll. Das ist unsere Aufgabe. Nur aus Passanten können Kunden werden“, weiß Zaunbauer.

„Mödling-Meile“ wird immer mehr zum Begriff

Es sei schön, zu sehen, dass sich der von ihm geprägte Ausdruck „Mödling-Meile“ (Wiener Straße – Hauptstraße – Zentrum) immer besser etabliere. Das merke er bei vielen Gesprächen mit Geschäftsleuten, die er als „Kümmerer“ um die Meinung frage. „Ich bin überzeugt davon, dass wir uns als ,Real Shopping City’ bezeichnen können“, stellt Zaunbauer einen Vergleich mit dem großen, nahen Konkurrenten an: „Bei uns kann man den Schaufensterbummel ohne Maske machen. Und sogar auch rauchen.“

Was es in einem nächsten Schritt brauche, seien „Wege. Nur von den Mödlingerinnen und Mödlingern zu leben, funktioniert nicht. Wir brauchen Kundinnen aus Kunden aus anderen Bezirksteilen. Und dafür müssen wir uns die Parkplatzsituation inklusive Leitsystem genau ansehen“. Die Schaffung einer Parkgarage – etwa am Pasta-Parkplatz – bleibe eine Option.

Zaunbauer rechnet damit, dass es veranstaltungsmäßig etwa ab April, Mai wieder losgehen kann und wird: „Es ist ohnehin schon eine Katastrophe, dass es keinen Fasching und keine Bälle gibt.“

Silent-Disco im Stadtbad

Ab diesem Zeitpunkt will man auch in Mödling wieder entsprechend reagieren. Unter anderem mit einer dritten Einkaufsnacht, dem Weinfest im Museumspark und einer Premiere: Abschlussparty der Schulstadt Mödling am 24. Juni im Stadtbad. „Keine Angst, es wird keinen Lärm geben“, macht Zaunbauer deutlich. Vielmehr hat er, der mit Silent Cinema schon einen Volltreffer gelandet hat, die „Silent Disco“-Organisatoren bei der Hand: Jeder Gast erhält kabellose Kopfhörer, zwei DJs spielen gleichzeitig auf, man wählt aus, was man hören will. „Das ist auch als Beitrag der Wirtschaft zum von der EU ausgerufenen Jahr der Jugend zu sehen.“