Bühne frei für „Verliebt, verlobt, verhext“

Die Theatergruppe des Hennersdorfer Kulturvereins ist ein Fixpunkt in der Kulturszene. Auch aus Wien kämen „die einen oder anderen Zuschauer, manche sind schon seit Jahren Stammgäste", freuen sich die Vereinsmitglieder. Spielorte hatte das Ensemble über die Jahre hindurch: Vorerst im Saal des Hennersdorfer Heurigenlokales Schrank, einmal in einem Zirkuszelt beim Gemeindeamt, danach im 9er-Haus in der Bachgasse 9.

Dort hat das Theater unter Intendant Alfred Ocenasek auch das Zuhause gefunden. Die Theatergruppe spielt zumeist im Oktober. Regisseurin Eva-Christina Binder ist bereits das dritte Mal dabei. Dieses Jahr wird „Verliebt, verlobt und wie verhext“ gespielt. Premiere im 9er-Haus ist am 22. September, es folgen weitere acht Vorstellungen. Das Ensemble besteht aus elf Schauspielern, wobei das Außergewöhnliche die Besetzung ist. „Zwei Drittel sind Senioren, unsere Jüngste ist aber erst 12 Jahre alt“, erzählt die Regisseurin. „Ich mag die Menschen dort, die Zusammenarbeit hat immer gut funktioniert. Es ist auch großartig, dass ich immer wieder vom Team angefragt werde.“

Der harte Kern des Ensembles ist die letzten Jahre erhalten geblieben, dennoch sei es ein Kommen und Gehen. „Die Menschen machen es in der Freizeit als Hobby und kommen dann nach der Arbeit, man braucht dafür Zeit“, weiß Binder. Diese Leidenschaft lassen sie die Besucher spüren. Die Proben haben bereits im Juni begonnen. Jetzt wird noch dreimal die Woche geprobt, bis sich der Premierenvorhang hebt.

Christiana Mathé steht seit 2013 auf der Bühne: „Wir haben das Glück, ein Stück gefunden zu haben, bei welchem der Rollenumfang auf alle gleichmäßig verteilt ist. Der Zuseher darf sich dadurch aussuchen, wer für ihn der Hauptdarsteller ist.“

Das Martha-Theater-Team

Zu sehen sind Caterina Pfeffer, Christiana Mathé, Erwin Schwaiger, Esther Schwaiger, Irene Presoly, Karin Maijerhofer, Manuel Hromadka, Wolfgang Emmerich Mayer, Annemarie Mandt, Alfred Ocenasek und Lisa Havlicek, hinter den Kulissen sind Robert Havlicek, Andrea Havlicek, Helmut Schnabel, Petra Zeman, Susanne Missauer und Eva Suster tätig.

www.martha-theater.at

Caterina Pfeffer (r.) mit Regisseurin Eva-Christina Binder. Foto: Martha-Theater