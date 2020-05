Vor knapp drei Wochen hat die „Hygiene Austria LP GmbH“ – ein Zusammenschluss der Lenzing AG (50,1 Prozent) und der Palmers Textil AG (49,9 Prozent) – die Produktion von Mund-Nasen-Masken unmittelbar neben dem Palmers-Outlet verlautbart. Das Echo sei „fulminant gewesen, berichten die Verantwortlichen im Rahmen eines hochkarätigen Lokalaugenscheins. Weshalb in Kürze die Erweiterung des Produktsortiments um FFP2-Masken bevorsteht.

Heimische Produktion wichtig für Wirtschaftsstandort

„Die Corona-Krise war ein notwendiger Weckruf, um uns wieder mehr auf unsere heimische Produktion zu konzentrieren“, betonte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, ÖVP: Hygiene Austria habe den Bedarf schnell erkannt und „mit der Gründung des österreichischen Unternehmens nicht nur rasch Hilfe geboten, sondern auch den Wirtschaftsstandort Österreich gestärkt“.

Lenzing-Vorstandsvorsitzender Stefan Doboczky berichtete vom enormen Medienecho, das zur Folge hatte, dass „sich binnen weniger Stunden zahlreiche Unternehmen bei uns gemeldet haben, um Bestellungen in Millionen-Höhe zu ordern“.

Aktuell sei man in der Lage, 12 Millionen Stück Mund-Nasen-Masken pro Monat zu produzieren; in einer weiteren Ausbaustufe werden es bis zu 25 Millionen sein. „Wir haben sehr viel an Vorleistung erbracht und viel Know-how eingesetzt. Jetzt brauchen wir auch die Unterstützung von Bund und Ländern“, ergänzte Doboczky.

Die Palmers-Vorstände Luca Wieser, Tino Wieser und Matvei Hutman machten deutlich, dass man in Österreich „natürlich nicht mit den Lohnkosten in China mithalten kann“. Dafür seien Qualität, Kompetenz, Wertschöpfung und Versorgungssicherheit garantiert. Großes Plus sei zudem die Zertifizierung.



Produktionsstart in Rekordtempo

„Für uns war es ein ganz großes Ziel und eine Freude, dass es uns gelungen ist, die Produktion hochwertiger Schutzmasken nach Niederösterreich zu holen“, merkte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, stolz an. „Wir haben uns daher bei der Projektabwicklung auch sehr darum bemüht, dass die Produktion im Rekordtempo hochgefahren werden kann.“ Landesrat Jochen Danninger, ÖVP, habe umgehend den Auftrag erhalten, ein Team zur Umsetzung des Projekts zusammenzustellen.

Christoph Dworak

Mikl-Leitners Dank galt diesbezüglich auch „den Verwaltungsbeamten, die Großartiges geleistet haben“. Durch die Erweiterung des Produktsortiments schaffe „Hygiene Austria“ sogar „in Zeiten der Krise weitere rund 100 Arbeitsplätze in Niederösterreich und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag für die Gesundheitsversorgung unserer Landsleute“.

„Besseres hätte uns in dieser Zeit und in der jetzigen Situation nicht passieren können“, zeigte sich Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, angetan. Denn damit sei der Grundstein für einen speziellen Hygiene-Cluster im geplanten „Öko-Park“ gelegt.



Palmers vor Rückkehr nach Wiener Neudorf

Noch besser: Die Gerüchte verdichten sich, dass Palmers wieder an die alte Wirkungsstätte zurückkehren könnte. Tino Wieser winkte auf NÖN-Anfrage nicht kategorisch ab. „Palmers gehört in die Palmers-Straße.“ Weitere 150 Arbeitsplätze könnten also im nächsten Jahr von Wien nach Wiener Neudorf wandern.