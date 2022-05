Der Schneider für‘s Fahrrad in Maria Enzersdorf

Werbung

Was der Schneider fürs Gewand ist, sind wir für Dein Rad!

Das ist das Motto von Felix Schneider, Inhaber der Bikeschneiderei in Maria Enzersdorf. Schneider, der sich im Radsport selbst „immer als guten Amateur, aber nie als Profi“ bezeichnet, gründete vor Jahren sein Radgeschäft in den Gemäuern von St. Gabriel, um sich nun in den Räumen des Franziskaner Klosters um Radkunden zu bemühen.

Geeignete Lösung für jedes Fahrrad finden

Im Vordergrund steht bei ihm und seinem Team allerdings nicht zwingend der Verkauf neuer Fahrräder, sondern eher Reparatur und Instandhaltung bereits bestehender Drahtesel. Außerdem verspricht Schneider, „jedes normale Fahrrad in ein E-Bike umwandeln zu können“.

„Für mich sind Offenheit, Direktheit, Ehrlichkeit aber auch höflicher Respekt zu den Kunden wichtig, denn dadurch gewährleisten wir Vertrauen und Qualität“, sagt Schneider. Der Standortwechsel von der Südstadt ins Zentrum der Gemeinde fiel Schneider nicht leicht, auch ein zweiter Standort in den Arkaden wurde überlegt, stellte sich dann aber wirtschaftlich als nicht rentabel heraus.

Um aber auch den Radfahrern eine Möglichkeit der Selbstreparatur zu geben, wurde in den Arkaden, in Kooperation mit der Marktgemeinde, eine „Fahrradservicestelle“ errichtet, mit dem kleinere Defekte selbst behoben werden können. Auch ein Fahrradschlauchverkauf in der kooperierenden nahen Apotheke wurde eingerichtet. Ein QR-Code an der Servicesäule führt zu weiteren Hilfestellungen.

Dem Ausbau des Radnetzes steht der „Schneidermeister“ sehr positiv gegenüber, aus Klima- und Gesundheitsgründen.

Um dieses zu fördern, bietet Schneider auch noch „Mechanik-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene, Techniktraining für Radrennfahrer und Mountainbiker und auch organisierte Ausfahrten in Theorie und Praxis“, an, denn „gemeinsames Radfahren“, betont Schneider, „fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch die menschliche Kommunikation“.

