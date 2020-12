Robert Weber, SPÖ, Bürgermeister in Guntramsdorf, ist auch als Obmann des SPÖ-Gemeindevertreterverbandes mit dem Vorlauf zu den Massentests mehr als nur unzufrieden: "Die Vorgehensweise gehört jedenfalls aufgearbeitet. Die Art und Weise der Kommunikation an die Gemeinden und die zeitliche Komponente ist eigentlich nicht zu schaffen. Ich hoffe, dass alles klappt."

ÖVP-Pendant Ferdinand Köck, Bürgermeister in Gumpoldskirchen, pflichtet im Wesentlichen bei: "Anfangs war es ein wenig chaotisch, es gab viele offene Fragen, weil die Materie für alle Beteiligten neu war. Nach dem holprigen Beginn wurden die Fragen kanalisiert und nun ist alles gut angelaufen. Die Gemeinden haben hier ihre Flexibilität und Organisationsfähigkeit unter Beweis gestellt."

In Guntramsdorf wird es jedenfalls fünf Teststraßen geben – zwei in der Siedlerhalle, drei im Musikheim, in Gumpoldskirchen vier: in der Volksschule, im Weingut Gebeshuber und im Kindergarten.

Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, Maria Enzersdorf, sieht die Aktion „als große Herausforderung, die die Gemeinden organisatorisch zu stemmen haben“. Die größte Schwierigkeit sieht er beim Aufstellen des medizinisch geschulten Personals für die Abstriche: „Länger als 45 Minuten mit der Schutzkleidung zu arbeiten ist nicht machbar, da kommen noch einige Probleme auf uns zu.“ Bei einer Aktion dieser Größenordnung würde er sich „nur einen Auftraggeber und einen zentral Verantwortlichen wünschen“. Auch eine Vorlaufzeit von 4 Wochen wäre für Zeiner angemessen gewesen, „wir haben genau zehn Tage“. Je zwei Teststraßen werden in den Volksschulen Südstadt und Altort geben.

Andreas Linhart, SPÖ, Bürgermeister in Brunn am Gebirge, hofft, alle sechs Teststraßen - je drei sind im BRUNO und in der Heeresbekleidungsanstalt geplant - auch personell ermöglichen zu können. "Die administrativen Tätigkeiten decken wir mit unseren Gemeindebediensteten ab, das medizinische Personal wird vom Roten Kreuz gestellt. Der Zivilschutzverband wird beim Ordnerdienst mithelfen", erklärte Linhart. "Der Aufwand, den wir betrieben, ist gigantisch, wir werden das sehr professionell aufziehen. Es gilt, die Bevölkerung und alle helfenden Hände vor Ort bestmöglich zu schützen, um nicht kontraproduktiv zu handeln. Wir haben dafür extra zehn spezielle Luftreiniger angeschafft, die wir bei den Teststationen aufstellen. Wir sehen das als nachhaltige Anschaffung, denn wir verwenden die Geräte in Zukunft in unseren öffentlichen Einrichtungen und den örtlichen Schulen, um auch für die nächste Grippewelle gerüstet zu sein", betonte Linhart.

"Um die Wartezeit zu verkürzen, wird es nicht, wie vorgeschlagen, vier, sondern neun Teststrecken geben, verteilt auf vier Stationen Freizeitzentrum, Volksschule, Kindergarten Anningerpark und Kindergarten Reisenbauer-Ring", machte Wiener Neudorfs Ortschef Herbert Janschka, ÖVP, deutlich. Alle Haushalte erhalten ein Schreiben, wann und wo sie sich zu einem Test einfinden können.

Einen eigenen Weg geht Perchtoldsdorf, wie Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, im NÖN-Gespräch verrät: "Wir haben 20 Wahlsprengel und nehmen uns für die Bürgerinnen und Bürger jedes einzelnen eine Stunde Zeit." Sprengel 1 startet am Samstag um 8 Uhr, Sprengel 2 um 9 Uhr, Sprengel 10 um 17 Uhr. Am Sonntag geht es dann mit Sprengel 11 um 8 Uhr los. Dafür stehen in der Siegfried Ludwig-Halle zwölf Teststationen zur Verfügung."

Die Vorbereitungen für die anstehenden Corona-Massentests laufen auch in Vösendorf auf Hochtouren. Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, ist sich "der besonderen Situation, vor der die Gemeinde steht, bewusst. Besonders wichtig ist mir ein reibungsloser Ablauf - ohne lange Wartezeiten und Menschenansammlungen, um unsere Bürgerinnen und Bürger nicht zu gefährden. Wir werden insgesamt acht Teststraßen im Kultursaal und der Volksschule einrichten".



In Hennersdorf überblickt Vizebürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP, alle Vorbereitungen: Zwei Teststraßen werden im 9er-Haus für eine ruhige und koordinierte Abwicklung sorgen. „Wir sind guter Dinge und zuversichtlich, die Planungen sind im vollen Gange“, unterstreicht Heindl. Schutzausrüstung und das benötigte Gesundheitspersonal seien vorhanden, um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können. Heindl hofft auf eine hohe Beteiligung, damit sich die erhoffte Wirkung der Massentests auch tatsächlich entfalten könne. „Jeder Tag, jede Woche, in der wir den Lockdown mittragen müssen, schadet unserem Land. Daher müssen wir alles tun, um aus dieser Situation möglichst schnell und gezielt heraus zu kommen.“