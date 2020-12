Theoretisch wird am Wochenende 22.000 Mödlingerinnen und Mödlingern die Möglichkeit geboten, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Eine logistische Herausforderung, wie Lichtenöcker im NÖN-Gespräch zugibt: "Ganz ehrlich, ich weiß schon nicht mehr, welcher Tag heute ist." Seit einer Woche wird an allen notwendigen Details gefeilt: Logistik, Infrastruktur (vor allem Internet in allen Teststraßen), Aufbau, Abbau, Personal, Zeitslots für die zu Testenden. Und das alles für vier Örtlichkeiten und 20 Teststrecken: Dreifach-Turnhalle (7), Europahalle (5) sowie die Turnsäle in der Hyrtplatz- und Karl-Stingl-Volksschule. Die Kapazität ist auf etwa 12.000 Personen ausgelegt, am Wochenende der Massentests werden die Mitglieder der Stadtfeuerwehr und deren Angehörigen etwa 80 Prozent der Helfer vor Ort stellen. Die restlichen 20 Prozent machen Ehrenamtliche, Stadt- und Gemeinderäte, Gemeindebedienstete sowie Mitglieder der Bergrettung und dem Roten Kreuz aus.

"Einer derart gewaltigen logistischen Herausforderung bin ich bislang weder als Kommandant der Feuerwehr Mödling noch als Zivilschutz-Beauftragter der Stadt Mödling gegenüber gestanden", macht Lichtenöcker deutlich. Am Donnerstag sollen alle Vorbereitungen abgeschlossen sein, der Freitag stehe für Testabläufe und Schulungen zur Verfügung. "Mein Dank gilt all jenen, die zum Gelingen dieser sehr anspruchsvollen Aufgabe beitragen. Mit solch einem Engagement aller Mitwirkenden ist es toll, eine Herausforderung wie diese umsetzen zu dürfen", merkte Lichtenöcker an.

Gemeinsam mit Sozialamts-Referatsleiter Martin Czeiner hat Lichtenöcker den Lehrertestungen im Gymnasium Bachgasse einen Besuch abgestattet. Und die Örtlichkeit mit gutem Gefühl verlassen. "Ich habe nicht viel gesehen, das wir nicht bedacht hätten."



