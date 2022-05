Perchtoldsdorfer Schulsprecherin: „Werden ins kalte Wasser geschubst“

Werbung

Im Gymnasium Perchtoldsdorf sind 59 Kandidatinnen und Kandidaten zur Matura angetreten. Die Vorbereitungen konnten fast uneingeschränkt stattfinden. „Wir haben alles in Präsenz gemacht. Das hat gut funktioniert, weil viele Achtklässler schon genesen waren“, erzählt Direktor Wolfgang Faber.

Dass die mündliche Matura wieder wie gewohnt stattfindet, sieht Faber nicht als Hürde: „Mittlerweile ist die Wahl sehr frei. Es geht also um die Fächer, die sie am besten können.“ Insgesamt ist er sehr zufrieden mit den Ergebnissen und dem Ablauf. „Eine einzige Schülerin war vor einer schriftlichen Prüfung Corona-positiv, sie hat aber mittlerweile auch schon den Nachtermin bestanden. Sonst ist alles normal abgelaufen und auch die Noten sind wieder im Normalbereich. Das ist für uns auch sehr erfreulich, weil wir davor schon nervös waren.“

„Generell bin ich der Meinung, dass der aktuelle Jahrgang am meisten von Corona betroffen ist.“

Robert Seifert Elternverein Gym Perchtoldsdorf

Robert Seifert hat als Elternvereinsobmann am Gymnasium Perchtoldsdorf und Vater einer Maturantin den direkten Einblick in die Maturavorbereitungszeit: „Generell bin ich der Meinung, dass der aktuelle Jahrgang am meisten von Corona betroffen ist. Der Stoff der sechsten und siebten Klasse ist betroffen und auch in der achten Klasse gab es durch Corona-Fälle immer wieder Einschränkungen. Die Lehrer haben sich sicherlich bemüht, aber es fehlt das Üben und Festigen des Stoffes.“

Für die Maturantinnen und Maturanten hätte er sich mehr Lockerungen gewünscht: „Die Erleichterungen der letzten Jahre waren sicher notwendig, aber auch großzügig, deshalb verstehe ich nicht, wieso die mündliche Matura diesmal wieder verpflichtend stattgefunden hat.“

Schulsprecherin Emma Pohl ist im Gymnasium Perchtoldsdorf heuer selbst Maturantin. Für sie waren die Prüfungen „leichter als erwartet: Ich habe mir die Prüfungen aus dem Vorjahr angeschaut und sie waren ziemlich einfach, deshalb haben wir befürchtet, dass es dieses Mal wieder schwieriger wird, aber es war eigentlich nicht schlimm.“

Erfahrungswerte durchs Zuhören fehlen

Um gut vorbereitet zu sein, wurden Förderstunden angeboten, trotzdem war es „generell sicher nicht normal, weil ständig Lehrer oder Schüler gefehlt haben“, erinnert sich Pohl. Auch die Jahre im Online-Unterricht „waren eine Herausforderung. Da ist es einfach schwierig, viel weiterzubringen“. Die mündliche Matura sei schwierig einzuschätzen, weil es keine Erfahrungen aus dem letzten Jahr gibt: „Wir wissen nicht, wie genau sie ausschauen werden, weil wir in den letzten beiden Jahren nicht zuschauen konnten. Wir werden ins kalte Wasser geschubst.“

