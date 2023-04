„Wie vor der Pandemie“: Mödlinger Schulen optimistisch für Matura

Die Präsentationen der Vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA) sind abgeschlossen, nun geht es in die finalen Vorbereitungen für die schriftliche Matura. Wolfang Faber, Direktor des Gymnasiums Perchtoldsdorf, blickt positiv auf den heurigen Abschlussjahrgang: „Wir haben schon die letzten Jahre gute Ergebnisse gehabt, deshalb bin ich auch dieses Jahr wieder sehr optimistisch, dass es gut klappt.“

Trotzdem sei die Coronapandemie nicht spurlos an den Kandidatinnen und Kandidaten vorbeigegangen: „Ganz aufgeholt haben wir wahrscheinlich nicht, was in den letzten Jahren war, aber ich glaube, dass es in vielen Fällen schon gelungen ist, die größten Rückstände auszugleichen.“ Der Jahrgang sei einer, der nach wie vor besondere Herausforderungen zu bewältigen habe.

Dass die Matura dieses Jahr wieder fast ohne erleichternde Maßnahmen auskommt, hält Faber für „schwierig, aber gerechtfertigt. Irgendwann muss man wieder in den normalen Modus zurückkommen. Ob das jetzt letztes Jahr schon hätte sein sollen oder erst nächstes, ist schwer zu sagen. Entscheidend sind die Fragestellungen“.

Direktor Wolfgang Faber (BG/BRG Perchtoldsdorf) erhofft sich für die rund 60 Kandidatinnen und Kandidaten ein positives Ergebnis. Foto: privat

Das sieht auch Direktor Michael Päuerl vom Bundesgymnasium Keimgasse (Mödling) so: „Die Vorbereitungszeit auf die Matura erfolgt wieder in einem gewohnten Ausmaß. Es ist nun eine Frage der Aufgabenstellungen, die entsprechend angepasst werden sollten.“ Wieder zu den alten Bedingungen zurückzukehren hält Päuerl für sinnvoll, da etwaige Erleichterungen auch eine Abwertung der Matura bedeuten würden. „Wir haben über das Schuljahr hinweg immer wieder Leistungsüberprüfungen, die uns zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet sind. Deshalb erwarte ich mir für die Matura dieses Jahr auch keine schlechteren Ergebnisse als vor der Pandemie.“ Im Gymnasium Keimgasse treten heuer knapp über 70 Maturanten an.

Entlastung aus Pandemiezeiten nimmt Leistungsdruck

Für Isabella Engelmeier-Wilfling, Direktorin der Vienna Business School (VBS) Mödling, ist dieser Maturadurchgang einer wie auch schon vor der Pandemie: „Nach den Präsentationen der Diplomarbeiten befinden wir uns jetzt in der normalen Vorbereitungsphase für die schriftlichen und weiter die mündlichen Prüfungen. Dass es dieses Mal keine zusätzliche Prüfungszeit mehr gibt, halte ich nicht für schlimm. Unsere Schüler haben das auch gut akzeptiert.“ Dieses Jahr treten etwa 80 Kandidaten zur Reifeprüfung an. Doch gab es auch Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der vergangenen Jahre Schwierigkeiten hatten: „Das ist schon ein Jahrgang, der vor allem die aufbauenden Anfangsjahre im Fernunterricht verbracht hat. Da musste bei vielen schon einiges nachgeholt werden. Aber ich sehe das optimistisch für alle, die das jetzt in der 5. Klasse geschafft haben.“ Eine Erleichterung aus Pandemiezeiten ist geblieben: Die Jahresnote wird in die Maturanote einbezogen. „Das ist für die Schüler schon eine Entlastung und nimmt Druck raus“, betont Engelmeier-Wilfling.

Leonardo Gross, Schüler der 5AK in der VBS Mödling, fühlt sich gut vorbereitet auf die kommenden Prüfungen: „Natürlich hatten wir einen Wissensrückstand aus den Pandemiejahren, aber als die Zeiten der Lockdowns vorbei waren, haben wir viele Möglichkeiten bekommen, um diese Defizite aufzuarbeiten.“ Zusätzliche Förderkurse und extra Vorbereitungsstunden vor Schularbeiten konnten offene Fragen meist klären. Dass die Matura wieder normal stattfindet, hält er „grundsätzlich für in Ordnung“. Dass die Jahresnote mitgerechnet wird, sei trotzdem „eine willkommene Entlastung: Wenn ich weiß, dass ich nicht so gut bin, habe ich trotzdem die Chance zu bestehen, wenn ich mich über das Jahr angestrengt habe. Außerdem kann man immer einen schlechten Tag haben, insofern finde ich es gut, da den Druck rauszunehmen“.

In der HTL Mödling ist Direktor Hannes Sauerzopf überzeugt, dass diese Regelung für sehr gute Maturanoten sorgen wird: „Ich sehe schon jetzt das positive Notenbild des Jahrgangs. Da mache ich mir für die Matura keine Sorgen und noch weniger mit dem Zusammenrechnen der Noten.“ Das Gesamtbild der Beurteilung eines Schülers werde so auch besser gefasst. Weitere Entlastungen hält er nicht für notwendig.

„Man darf junge Menschen fordern“

Für Bildungswissenschaftlerin und Obfrau des Elternverein des BG/BRG Keimgasse, Susanne Bauer-Rupprecht, ist die Reifeprüfung „ein wesentlicher Schritt ins Erwachsenenleben“. Ein Teil davon sei, gewisse Forderungen zu meistern: „Ich bin sehr dafür, dass die mündliche Matura wieder stattfindet. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, sich als Maturant mündlich und schriftlich adäquat auszudrücken. Wenn Jugendliche durch die Matura und durch ihre Volljährigkeit für reif erklärt werden, dann bedeutet das auch die Übernahme von Verantwortung für ihr Leben. Viele der Maturantinnen und Maturanten studieren und da sollten sie in der Lage sein über unterschiedliche Themen nachzudenken und darüber zu reden. Wichtig aus Elternsicht ist dabei, die Jugendlichen zu begleiten.“

