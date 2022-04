Vösendorf: 14.000 m² Photovoltaik

Werbung

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, ÖVP, machte sich ein Bild der nachhaltigen Energiegewinnung der Westfield Shopping City Süd. Bis Mitte des Jahres werden 8.000 Photovoltaik-Paneele auf dem Dach montiert. Nach der Fertigstellung wird die Anlage eine Fläche von fast 14.000 m² haben. Danninger freute sich, dass die Westfield Shopping City Süd nicht nur eine der größten Arbeitgeberinnen in Niederösterreich ist, sondern „mit der größten Photovoltaikanlage auf einem Einkaufszentrum in Europa auch das Thema Nachhaltigkeit vorantreibt“.

„Gerade in der aktuellen Energiekrise hat dieses Projekt für uns höchste Priorität“, betonte Unibail-Rodamco-Westfield-Österreich-Chef Paul Douay.

Der Startschuss für das etwa 2 Millionen Euro teure Projekt erfolgte im Juni 2021. Mit der gewonnenen Energie könnte 900 Einfamilienhäuser versorgt werden, jährlich werden etwa 7.000 Tonnen CO₂ eingespart. Die Photovoltaik-Anlage wird im Vollbetrieb eine Nennleistung von rund 2.720 kWp (Kilowatt-Peak) erreichen.

