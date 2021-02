Landesrat Ludwig Schleritzko, ÖVP, hat das Investitionsprogramm für das NÖ-Landesstraßennetz präsentiert. Insgesamt geht es um 630 Projekte mit einem Volumen in der Höhe von 119 Millionen Euro. 1,6 Millionen Euro fließen in zehn Vorhaben im Bezirk Mödling, allen voran der erneute Umbau der A2-Anschlussstelle Wiener Neudorf (B11) im Zuge der B11.

2014 wurde der Knoten umfassend adaptiert, um eine Verkehrsentflechtung im Zufahrtsbereich zur Kreuzung der B11 zu schaffen, jetzt wird noch einmal nachgelegt, um den Hauptverkehrsträger möglichst staufrei gestalten zu können. Dabei geht es um die Linkseinbieger auf der B11 (Richtung Laxenburg) in Richtung A2; eine Relation, die in den Stoßzeiten mehr als nur überlastet ist. In der Abendspitzenstunde frequentieren bis zu 1.200 Fahrzeuge diese Relation. Die B11 ist im Abschnitt von der Triester Straße (B17) bis zur A2 täglich mit etwa 15.000 Fahrzeugen belastet.

Geld für Vorarbeiten ist gesichert

Gerhard Fichtinger, Pressereferent des NÖ-Straßendienstes, hat auf NÖN-Anfrage einige Details parat. „Es wird geprüft, ob die Errichtung einer dritten Linksabbiegespur von der Landesstraße B11 auf die A2 eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssituation mit sich bringt. Dafür erforderliche Vorarbeiten sind im Bauprogramm 2021 gesichert.“

Und er erinnert sich an das ursprüngliche Projekt, wo eben jene Linkseinbieger in einer Unter- oder Überführung niveaufrei über den Knoten gelangt wären. „Die Planungsarbeiten hierfür haben gezeigt, dass diese Maßnahme sehr kostenintensiv und eine Bauausführung unter Aufrechthaltung des Verkehrs nur mit vielen Behinderungen und Verkehrseinschränkungen möglich gewesen wäre.“

Nunmehr intensiviere man gemeinsam mit der ASFINAG und der NÖ-Wirtschaftsagentur „ecoplus“ (Industriezentrum NÖ Süd) die Gespräche über günstigere Möglichkeiten zur Schaffung einer dritten Abbiegespur (zwei Richtung Wien, eine Richtung Graz), berichtet Fichtinger. Es sei von einer etwa 20-prozentigen Erhöhung der Leistungsfähigkeit auszugehen.

Nach Vorliegen der Detailplanung werde das Projekt den Verkehrsbehörden (Bezirkshauptmannschaft Mödling sowie Infrastrukturministerium) zur Überprüfung vorgelegt werden, ergänzt Fichtinger.

Weitere Projekte im Bezirk Mödling sind unter anderem die Fahrbahnerneuerung der Brühler Straße (ebenfalls B11) in Mödling und die Ortsdurchfahrt Hinterbrühl.