Letzte Woche konnte das ÖVP/Grüne Budget für nächstes Jahr mit einfacher Mehrheit durch den Gemeinderat gebracht werden.

Trotz angedrohtem Boykott waren schließlich doch Mitglieder der SPÖ-Fraktion vor Ort.

Finanzreferentin Isabella Wolfger, ÖVP, präsentierte das Budget und erklärte das Vorgehen und die Intentionen hinter den budgetären Zahlen.

„Das Budget wird laufend beobachtet und mit Rücksicht auf die Pandemie, wenn nötig, auch angepasst.“ Weiters versicherte Wolfger: „Jede einzelne Budgetposition wurde überprüft und auf Einsparungsmöglichkeiten gesichtet.“

Nach der Präsentation stelle Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, den Antrag auf Annahme des Budgets. Gemeinderat Herwig Pokorny, SPÖ, nutze daraufhin eine Stellungnahme, um den Entwurf zu kritisieren.

„Die SPÖ, von den Vösendorferinnen und Vösendorfern zur stimmenstärksten Partei gewählt, wurde von der Erarbeitung des Krisenbudgets für eine prosperierende Zukunft unserer Marktgemeinde ausgeschlossen.“ Weiters kritisierte Pokorny die finanzielle Schwerpunktsetzung des Budgets. „Ausgabenseitig wird radikal gekürzt, jedoch nicht ohne die ÖVP/Grüne Bereiche großzügig mit viel Geld auszustatten.“ Zudem kritisierte die SPÖ steigende Personalkosten der Gemeinde, welche sich, laut Pokorny, auf bis zu 500.000 Euro jährlich belaufen sollen.

Am Ende streckte die SPÖ noch ihre Hand aus. „Wir fordern Bürgermeister Koza auf, den Budgetbeschluss zu verschieben, um gemeinsam mit den Finanzfachkräften der SPÖ-Fraktion ein sparsames und verantwortungsvolles Budget 2021 zu erarbeiten.“ Koza konnte die Kritik in vielen Bereichen nicht nachvollziehen, da aus seiner Sicht kein Einsparen bei Sozialleistungen zu finden sei. „Ich bin stolz, ein so vielfältiges soziales Angebot für unsere Ortsbewohnerinnen und Ortsbewohner zu haben und nach Möglichkeit auch zu erweitern.“ Ebenso sollen die Bürger nicht durch Gebührenerhöhungen belastet werden. Das Budget wurde am Ende angenommen.