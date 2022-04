Stadt Mödling im Mittelpunkt

Werbung

Bürgermeister Ferdinand Buchberger, SPÖ, gelang 1929 mit der NÖ Landesausstellung für das „Viertel unter dem Wienerwald“ in Mödling, Wirtschaft und Politik zu besonderen Anstrengungen zu bewegen und den Eindruck der heilen bzw. gesunden wirtschaftlichen Welt zu erwecken.

Bundespräsident Wilhelm Miklas, Volkspartei, eröffnete auf dem Gelände der heutigen HTL Mödling die größte bis dahin veranstaltete Ausstellung außerhalb Wiens. Auf dem Gelände wurden Pavillons bzw. Musterbauten errichtet, geplant vom Mödlinger Architekten Hermann Tamussino, erbaut von Mödlinger Firmen. Eindrucksvoll wirken auch heute noch das Musterwochenendhaus der Firma Schleussner, der Musterabfüllbetrieb der Firma Gantner oder die Einfahrtsarchitektur, angeboten von der der Schlosserei Thomas Tamussino.

In durchaus amüsanter Erinnerung ist in Mödling auch der Messewagen der Firma „Geschirr-Krawany“. In dem riesigen Kaffeeservice posierten für Fotos die feschen Krawany-Mädel, die gesellschaftliche Attraktion 1929 in Mödling.

Wie bei großen Messen üblich, wurden Ausstellungs-Medaillen vergeben, die vom Bildhauer Rudolf Schmidt gestaltet wurden. Auf der Vorderseite (Avers) der Münze war das Mödlinger Wappen mit dem Jahr 1687 – dem Jahr der Wiedererrichtung der Mödlinger Marktschranne nach dem Türkensturm - zu sehen, am Revers die Allegorien des Gewerbes bzw. der Landwirtschaft.

