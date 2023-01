Nationalratsabgeordnete aus Bezirk Mödling: „Eine enorme Leistung“

Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, war zwei Jahrzehnte Landtagsabgeordneter, wechselte 2019 ins Hohe Haus. „Keine Frage, das Ergebnis ist extrem unerfreulich. Andererseits muss man aber auch zur Kenntnis nehmen, dass die Zeiten absoluter Mehrheiten vorbei sind. So gesehen sind fast 40 Prozent eine enorme Leistung.“ Die ÖVP habe sich im Bezirk Mödling „trotz der Minuswelle ganz gut gehalten“, kommentiert Hintner den knapp über 5-prozentigen Verlust.

Landeshauptfrau muss erst einmal gewählt werden

Er wünsche sich die Fortführung des Arbeitsüberkommens mit der SPÖ und FPÖ, denn „man darf nicht vergessen, dass es ja auch um die Wahl der Landeshauptfrau gehen wird“.

An bundespolitische Konsequenzen glaubt Hintner nicht. Was er bedauert – „und das meine ich ernst“ –, ist, dass SPÖ-Bezirksspitzenkandidat Hannes Weninger kaum Chancen auf ein Landtagsmandat hat: „Ich kenne und schätze ihn schon sehr lange. Wir wurden nicht umsonst im Land ,Turbo Twins’ aus dem Bezirk Mödling genannt“.

SPÖ muss „noch pointierter“ auftreten

Sie war Landesrätin, Ministerin und ist aktuell Nationalratsabgeordnete: Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ, aus Guntramsdorf will angesichts der herben Verluste „nichts schönreden“. Jetzt gelte es, in den eigenen Gremien die richtigen Zeichen zu setzen, zur Personaldebatte will sie sich nicht äußern. Heinisch-Hosek geht davon aus, dass die NÖ-Wahl Auswirkungen auf den Bund haben wird. Vor allem auf die eigene Partei: „Wir müssen als Opposition unsere Themen noch pointierter transportieren.“

Martina Künsberg Sarre, NEOS, aus Perchtoldsdorf ist seit 2019 Nationalratsabgeordnete. Sie freut sich sehr über das Plus in Niederösterreich und den dritten Platz in ihrem Heimatort. „Dass wir das vierte Mandat verfehlt haben, ist ein Wermutstropfen.“ Egal, wer die drei Mandate übernehmen wird, „sämtliche Personen werden sehr gut sein“, ist Künsberg Sarre überzeugt.

NEOS: Zusammenarbeit im Bund intensivieren

Auswirkungen der NÖ-Wahl seien bereits im Bundesrat spürbar; dort gibt es keine schwarz-grüne Mehrheit mehr. „Ich gehe davon aus, dass sich dadurch vieles verzögern wird. Es wird also notwendig sein, dass die Zusammenarbeit im Parlament über die Koalition hinaus intensiviert wird.“

