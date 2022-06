Ein Leitfaden für Schüler & Lehrer der VBS Mödling

Werbung

In Anwesenheit von Minister Martin Polaschek, ÖVP, wurden im „Erste Campus“ in Wien besondere Persönlichkeiten und Projekte in den Handelsakademien und Handelsschulen der Wiener Kaufmannschaft (Vienna Business School) prämiert.

In der Kategorie „Bestes innovatives Projekt“ wurde das Team der VBS Mödling mit Marcel Konvalina, Tobias Schuh und Julian Sommer – betreut durch Johann Pirscher – ausgezeichnet. Die Schüler, alle aus dem Schwerpunkt „Webtechnologie und Netzwerktechnik“, haben unter dem Motto „Die beste IT-Hilfe – schnell und einfach“ einen Leitfaden für Schüler und Lehrer entwickelt.

Entstanden ist ein online verfügbares Unterstützungsangebot mit Lehrvideos und Checklisten, das auf den digitalen Schulalltag und Fragen rund um das IT-Schulnetzwerk zugeschnitten ist. Als Laudatorin für das Siegerprojekt fungierte Susanne Höllinger, Aufsichtsrätin der Flughafen Wien AG und der NÖ Landesgesundheitsagentur, Leiterin des Prüfungsausschusses der ÖBAG (Österreichische Beteiligungs AG) und Absolventin der VBS Mödling.

Direktorin Isabella Engelmeier-Wilfling ist „super stolz auf das Projekt, das in unserer Schule gelebt wird“.

