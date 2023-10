Kreativität des Guntramsdorfers beginnt in der Küche

Liedermacher Michael Frank wird am 24. Oktober 70 und feiert seinen „Runden“ mit einem Geschenk an all seine Fans und Hörer: „Ich habe in meiner 50-jährigen Musikkarriere rund 300 Lieder eingespielt. Mein guter Freund Christian Vondra hat das gesamte Liedgut in seinem Computer gespeichert. Heuer, im Jubiläumsjahr, kann sich jeder Interessierte jedes gewünschte Lied zuschicken lassen bzw. gratis herunterladen.“

Die Ideen für seine Melodien und Texte kommen Frank „an ganz unterschiedlichen Orten und zu verschiedenen Gelegenheiten.“ Komponiert wird aber seit vielen Jahren am selben Platz: „Zum Texten und Musik aufschreiben sitze ich am liebsten mit der Gitarre in meiner Küche. Da habe ich meine Ruhe.“ Im Laufe seiner Karriere hat Frank mit bekannten Produzenten wie Rudi Dolezal, Robert Ponger, Peter Janda und Hans Zinkl zusammengearbeitet. Er gab Liveauftritte auf der Donauinsel, dem Wiener Jazzland, der Szene Wien, dem Metropol und in der Cselley-Mühle.

Ein Lied für Gabi Heinisch-Hosek

Die Kraft und die Lust am Musizieren gehen Frank noch lange nicht aus. Je älter er wird, desto leichter geht ihm das Komponieren von der Hand: „Ich komponiere nicht mehr so viel wie früher, dafür gelingt fast jedes Lied, das ich beginne, zu meiner Zufriedenheit. Früher musste ich vieles wieder verwerfen. Jetzt werden meine Lieder ein Treffer.

Vor Kurzem hat er ein persönliches Lied für Ex-Ministerin, Ex-Landesrätin und Nationalratsabgeordnete Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ, geschrieben. Um die Überraschung perfekt zu machen, hat Frank den Liedtext und zwei USB-Sticks für in der Gemeinde abgegeben: „Ich kann gar nicht sagen, wie überrascht und überwältigt ich war, als ich den Inhalt des Packerls gesehen und gehört hatte“, freute sich die Guntramsdorferin. „Der Text beschreibt mich und mein Leben exakt und die Melodie geht unter die Haut.“ Heinisch-Hosek und Frank kennen einander „seit Jahrzehnten: Wir sind sozusagen zwei Guntramsdorfer Urgesteine. Ich bin sehr stolz auf dieses Geschenk und sehr dankbar“.

Aktualisiert hat Frank auch jene komplette Messe, die er 2002 gemeinsam mit seinem Bruder Andreas, der als Diakon in der Pfarre St. Josef in Neu-Guntramsdorf arbeitet, verfasst hat: „Ich habe die zehn Lieder, passend zum Ablauf eines Gottesdienstes, in ein neues Kleid gepackt.“

Neue Lieder auf Youtube

Auch auf Youtube sind im Jubiläumsjahr einige neue Kompositionen zu hören. Die Stücke sind durchwegs im Dialekt verfasst, Frank verarbeitet darin persönliche Erfahrungen und Eindrücke: „In einem Lied geht es um einen Musikerkollegen, ein anderes erinnert an einen verstorbenen Freund, ein Song dreht sich um Menschen mit übersteigertem Geltungsbedürfnis.“ Satirisch befasst sich Frank auch mit dem Thema „Couch Potato“, bei dem es um Jugendliche geht, die „auf der Bettbank groß werden und die Lust an der Bewegung verloren haben.“ Die Videos dazu wurden in „einem alten Haus mit Flair“ aufgenommen, dem Heurigen Kutscherer in Gumpoldskirchen – für Frank „ein Nostalgie-Prunkstückchen mit einzigartiger Atmosphäre.“

www.michaelfrank.at