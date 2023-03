SCS-Multiplex stellt sich neu auf

Das SCS Multiplex in Wiener Neudorf wurde 1994 eröffnet und setzt seitdem branchenweit Maßstäbe in Sachen Freizeit- und Entertainmentangebot in einem Einkaufszentrum. Damals wurde mit dem Multiplex das erste Kinocenter österreichweit etabliert, das über neun Säle mit mehr als 2.200 Sitzplätzen verfügte. Der nächste große Entwicklungsschritt mit einem Investment von rund elf Millionen Euro folgte im Sommer 2017 mit der Eröffnung der Multiplex-Terrassen und der Errichtung einer 2.000 Quadratmeter großen Grünoase. Im gleichen Jahr wurde auch die Citywave von der Wiener Innenstadt auf die Multiplex Terrassen verlegt.

Jetzt steht die nächste Mega-Investition im Multiplex bevor. Auf der ehemaligen Media Markt-Fläche entsteht auf rund 5.000 Quadratmetern ein Indoor-Unterhaltungs- und Vergnügungsareal unter anderem mit Bowling, Escape Rooms, Crazy Mini-Golf - betrieben von Elite Experience. Darüber hinaus gibt es ein Upgrade in Sachen Kulinarik. Das „All-You-Can-Eat but a la Carte“-Konzept von „Ebi“ wirde erstmals in Niederösterreich umgesetzt - Außenterrasse und Kinderspielbereich im Restaurant inklusive. Die Eröffnung beider Attraktionen ist im Frühjahr 2024 vorgesehen.

Unibail-Rodamco-Westfield-Österreich-Chef Paul Douay geht davon aus, dass „das neue Multiplex ein wahrer Blockbuster werden wird. Wir freuen uns, gemeinsam mit Cineplexx und Elite Entertainment ein neues Kapitel in der Geschichte des SCS Multiplex aufzuschlagen“.

Mehr Säle, High-Class-Technik und Premium Comfort

Das neue Cineplexx Kino werde alles Bisherige übertreffen, verspricht Cineplexx-Geschäftsführer Christian Langhammer. Das Kino wird von Grund auf umgebaut und modernisiert, unter anderem werden die Sitzreihen in Tribünenform errichtet, sodass die Besucherinnen und Besucher von allen Sitzplätzen aus freie Sicht auf die Bildwand haben. „Kino wird neu gedacht. Als Innovationsführer stehen die Cineplexx Kinos für State-of-the-art Technologie, Sitzkomfort und Design.“ Nach den massiven Covid-Belastungen sei das „Geschäftsmodell Kinobetrieb betriebswirtschaftlich wieder tragfähig“, atmete auch Cineplexx-Finanzchef Christof Papousek auf.

Abschiedsparty für die SCS Kinowelt

Die Umbau- und Modernisierungsarbeiten für das Kino beginnen am Dienstag, 11. April. Anschließend geht das Kino in eine mehrmonatige Pause, ehe es zu Jahresende als „Cineplexx Westfield SCS“ mit elf top-modernen Kinosälen neu eröffnet. Am Osterwochenende gibt es eine „Kinowelt“-Abschiedsparty mit ermäßigten Tickets und Popcorn inklusive.

