Zocken und Wissen zahlen sich aus für Sittendorferin Margot Klein

Einmal vor Armin Assinger auf dem Quizsessel Platz nehmen und vor laufender Kamera das eigene Wissen unter Beweis stellen. Für Margot Klein, aus Sittendorf ist dieser Traum wahr geworden.

„Mit 15.000 Euro nach Hause zu gehen, war die Forderung, die ich an mich selbst hatte.“ Margot Klein

Die 48-Jährige, die im Bürgerservice arbeitet, spielte sich in der ORF-Millionenshow bravourös bis zur 11. Frage – und überzeugte nicht nur durch ihr Wissen, sondern auch durch souveränes Auftreten. „Ich bin stolz darauf, dass ich mich nicht auf Diskussionen eingelassen und meinen Fähigkeiten vertraut habe“, erinnert sich Klein an die nervenaufreibende 10. Frage, bei der die Entscheidung über eine Roman-Person zwischen „Kafka“ und „Lenz“ sichtlich schwerfiel. „Mit 15.000 Euro nach Hause zu gehen, war die Forderung, die ich an mich selbst hatte. Ich dachte mir: Ich riskiere das jetzt – und das war gut so.“

„Ich habe früher ständig mit meiner Oma Kreuzworträtsel gelöst oder Trivial Pursuit gespielt.“ Margot Klein

Vorbereitet hat sich die Mutter von drei Kindern zwischen Hausübungs-Kontrolle und ihrem Job im Bürgerservice der Gemeinde Wienerwald vor allem mit Lesen und Quizspielen. „Ich bin ein Quiz-Fan“, verrät Klein. „Ich habe früher ständig mit meiner Oma Kreuzworträtsel gelöst oder Trivial Pursuit gespielt.“

Bei der 11. Frage konnte die studierte Theaterwissenschaftlerin dann mit ihrem Spezialgebiet punkten - und brachte den Alabama-Song mit der Dreigroschenoper in Verbindung. „Dass ich mit einer Theaterfrage die 30.000 Euro abräume, hätte ich nie gedacht. Wenn ich den Alabama-Song in Zukunft höre, wird er mich immer an diese tolle Erfahrung erinnern.“

Mit dem Preisgeld möchte Klein unter anderem einen lang geplanten Urlaub ins Disneyland Paris mit der Familie finanzieren – sobald Corona es wieder zulässt.