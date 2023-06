Innovatives Lernen in der Mödlinger Bachgasse

Das Gymnasium Bachgasse erhielt erstmals das MINT-Gütesiegel von Bundesminister Martin Polaschek. Im Zuge der 7. Ausschreibung wurde die Schule mit dem bundesweiten Qualitätssiegel bedacht, das Bildungseinrichtungen ausgezeichnet, die mit verschiedenen Maßnahmen innovatives und begeisterndes Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik fördern und mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Burschen umsetzen.

Direktorin Birgit Gruber-Pernitsch betonte bei der Verleihung im Haus der Industrie in Wien, dass es „dem Bundesgymnasium Bachgasse seit Jahren ein Anliegen ist, junge Talente im MINT-Bereich zu fördern: Der ÖKO-WIKU-Zweig, der einen starken Fokus auf das praxisnahe Arbeiten in den Naturwissenschaften legt, erfreut sich immer mehr Beliebtheit unter den Schülern.“ Seit vergangenem Schuljahr gibt es - nach der Auszeichnung bei dem Fördercall „Wissenschaft trifft Schule“ - auch 3D-Drucker und es wird am Aufbau eines Computerlabors gearbeitet. Gruber-Pernitsch bedankte sich vor allem bei den Lehrerinnen Daniela Jantschy, Vanessa Höller-Reinthaler und Lisa Hammerschmid für „die Erstellung und Einreichung des Antrages.“