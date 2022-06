Tragödie um Mödlings Ex-Kulturstadtrat Paul Werdenich

Werbung

Stephan Schimanowa, SPÖ, Nachfolger als Kulturstadtrat und Freund von Kindestagen an, ist ob der Todesnachricht erschüttert: "Ohne Pauli würde es das Stadttheater Mödling nicht mehr geben. Auch der Theatersommer trägt seine Handschrift." Er erinnert sich auch daran, dass "Pauli als glühender Verfechter der Jumelage als Friedensprojekt nicht immer die Zustimmung aller gefunden hat; auch nicht von unserer Seite".

„Paul war es wichtig, ein liebevoller und fürsorglicher Vater zu sein“, heißt es in einem offiziellen Statement der Familie. „Privat wie beruflich war er gewissenhaft, zuverlässig und verbindlich. Paul war stets ein Mensch, der das Gemeinsame über das Trennende stellte.“ Werdenich hinterlässt einen Sohn. Der Verstorbene wird im Familiengrab am Friedhof Mödling bestattet. Die Verlautbarung zum organisatorischen Ablauf der Beerdigung werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Die aktuelle Entwicklung und Statements zum Ablebend Paul Werdenichs gibt's auf nön.at und in der Mödlinger NÖN.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.