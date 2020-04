Sich Blumenerde von einer zentralen Stelle abholen zu können, war in der Gemeinde im Frühling bis jetzt Usus. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders, um große Personenansammlungen zu vermeiden, entschloss sich Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, die Blumenerde in diesem Jahr direkt an die Haushalte zu liefern. Er erklärt: „Service und Unterstützung für unsere Bürger stehen in Zeiten der Corona-Krise an oberster Stelle.“

170 Haushalte bekamen jetzt kostenlos Blumenerde per Lastwagen und Greifarm in den Garten geliefert. Koza betont: „Ich bedanke mich beim Bauhof-Team für die tolle Unterstützung und wünsche den Vösendorfern viel Freude beim Garteln.“