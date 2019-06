49. Wiener Neudorfer Woche eröffnet .

Die 49. Wiener Neudorfer Woche ist eröffnet. Am Festgelände in der Parkstraße ist noch bis Sonntag täglich was los. Bürgermeister Herbert Janschka, VP, bedankte sich bei den Vereinen für ihr großes Engagement und bei Kulturreferent Niki Patouschka, UFO, für dessen Einsatz, der zum perfekten Gelingen „dieser für den Ort wichtigen Großveranstaltung wesentlich beiträgt“.