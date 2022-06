Kultursommer in Hennersdorf fulminant eröffnet

Werbung

Kleines Dorf, großer Auftritt: Dass Hennersdorf eine sehr kulturaffine Gemeinde ist, beweist es mit dem zweiten Hennersdorfer Kultursommer. Dafür zeichnet Kulturgemeinderätin Brigitte Lewisch, ÖVP, verantwortlich, unterstützt von Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP.

Heindl betonte in seiner Eröffnungsrede: „Das Kulturleben in Hennersdorf ist genauso vielfältig wie sein Vereinsleben, das genauso eine Stütze des gesellschaftlichen Zusammenlebens ist.“ Eine Freude war es dem Ortschef auch, dass der Chor „VielXang“ den Kultursommer eröffnete. Chorleiter Uli Ramharter ist ein Hennersdorfer, der in seinem Chor 40 Stimmen aus dem ganzen Bezirk versammelt hat, die sich auf jedes musikalische Experiment einlassen. Das erste Mal wagte sich „VielXang“ an sehr jazzige Klänge. Das betonte auch der Chorleiter in seiner Eröffnungsrede. „Wir haben noch nie ein reines Jazzkonzert einstudiert, das ist eine Premiere für uns.“

Das erste Stück „Sommertime“ war der Jahreszeit geschuldet, auch wenn es am Freitag noch relativ frisch war. Im Zelt, aufgestellt im Innenhof des 9er Hauses, war die Stimmung bald am Brodeln. Das war auch Sängerin Verena Rauch zu verdanken, die mit ihrer Band ganz eigene Akzente setzte und zeigte, wie ein kammermusikalisches Jazz-Ensemble und ein Chor miteinander harmonieren.

„Singen mit Aussicht“ am 1. Juli

Werbung machte Ramharter auch für die offene Veranstaltung „Singen mit Aussicht“, die am Freitag, dem 1. Juli, ab 17 Uhr am Kirchenplatz stattfindet. „Alle sind dazu eingeladen, denn jeder soll einmal das Singen im Chor ausprobieren“, machte Ramharter Mut auf die Veranstaltung.

