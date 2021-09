Am Freitag eilte die Freiwillige Feuerwehr Mödling nach einem Alarm gegen 17.10 Uhr zu einer sogenannten "Technischen Menschenrettung" in der Bezirkshauptstadt. Binnen Minuten rückten vier Fahrzeuge mit 12 Einsatzkräften zum Einsatzort aus.

Ein Mann war laut Angaben einer FF-Aussendung vom Freitagabend "im Obergeschoss eines Einfamilienhauses" gestürzt und "verletzte sich dabei schwer". Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Patient bereits durch den anwesenden Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt.

"Da eine Rettung aufgrund des engen Treppenaufgangs über das Stiegenhaus nicht möglich war, wurde seitens der Einsatzleitung entschieden, die Person mittels Kran des Schweren Rüstfahrzeuges aus dem Obergeschoss zu retten", schilderten die Florianis in ihrer Aussendung. Dafür lagerten sie den Verletzten in eine Schleifkorbtrage um und befestigten diese am Kran. "Anschließend konnte der Patient im Beisein eines Feuerwehrmannes aus dem Fenster gehoben werden."

Bereits ca. 40 Minuten nach der Alarmierung der Feuerwehr konnte die Rettung daher die Person in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportieren.

