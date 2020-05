Wo akuter Mangel an Schutzausrüstungen, Tests und Medikation im Kampf gegen den Coronavirus herrscht, blüht der Produktbetrug. Selbst in Ausnahmezeiten wie diesen schrecken Betrüger nicht davor zurück, gefälschte und minderwertige Ware in Umlauf zu bringen. Im Wettlauf mit der Zeit wird oft nicht lange gefragt woher die Ware kommt. Für Kontrollen bedarf es daher einfacher und rasch prüfbarer Indikatoren, woher die Ware kommt und ob sie echt ist.

Mit ihren fälschungssicheren Verpackungen und Etiketten ist die in Münchendorf ansässige Firma Securikett der Garant dafür, dass Bestandteile, die notwendig sind, um ein bestimmtes Medikament oder Pharmaprodukt herzustellen, auch im Originalzustand und nicht verfälscht bei den Beziehern ankommen.

Auch Kunden in China werden beliefert, das stellt laut Weixelbaumer überhaupt kein Problem dar. Sie betont: "Es dauert momentan nur etwas länger und ist teurer, da Speditionen auf Grund des reduzierten Flugverkehrs teilweise Engpässe haben. Da unserer Lieferanten längere Lieferzeiten haben, haben wir unsere Lagerreserven aufgestockt um die Produktion sicher zu stellen und Lieferverzögerungen vorzubeugen." Securikett beliefert auch ein Pharmaunternehmen, das bereits erste vielversprechende Versuche bei Forschung und Entwicklung eines Medikaments gegen das Coronavirus gemacht hat. "Wir müssen strenge Regeln bei der Aufrechterhaltung der Produktion und somit unserer Lieferfähigkeit einhalten, da wir zur Verpackungsindustrie (Etiketten) zählen und somit ein infrastrukturkritischer Betrieb sind", erklärt Weixelbaumer. Dazu gehört, dass die Produktionsmitarbeiter jetzt in einem Schichtbetrieb tätig sind, so dass immer Teams getrennt arbeiten, um im Fall des Falles den Herstellungsprozess aufrecht halten zu können. Kurzarbeit gibt es im Produktionsprozess keine, in den letzten Wochen gingen viele Bestellungen aus den Bereichen Pharma und Genussmittel bei Securikett ein.

Securikett Technisch hoch komplexe Etiketten animieren den Anwender, intuitiv und spielerisch die Echtheit von Produkten zu prüfen. Dieses Etikett verändert sich beim Ablösen von einer Verpackung irreversibel, und legt dabei einen Zusatzcode frei. Der Anwender, ausgerüstet mit Smartphone, wird selbsterklärend durch die Prüfung geführt.

Dass das Unternehmen möglichst unbeschadet durch die Krise kommt hofft auch Geschäftsführer Werner Horn: „In Zeiten wie diesen haben finanziell stabile Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Wer Wert auf eine gute Eigenkapitalausstattung legt und in der Vergangenheit Gewinne nur umsichtig ausgeschüttet hat, dem bleibt jetzt ein größerer Handlungsspielraum.“