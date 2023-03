Musikverein Gumpoldskirchen: Musik begeistert Jung und Alt

Der Musikverein gab im Festsaal der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule sein Frühlingskonzert. Obmann Christoph Sedivy, der vor rund einem Jahr die organisatorische Führung des Vereins übernommen hat, spielt selbst Klarinette und Horn und will „den Verein modernisieren und entstauben: Wir wollen wieder vermehrt jüngere Musiker ansprechen. Grundsätzlich sind aber alle Musikbegeisterten, egal welchen Alters, egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis bei uns herzlich willkommen“.

Der 38-Jährige steht für einen Generationenwechsel: „Wie haben ein neues Vereinslogo entworfen, auch unsere Konzertmappen werden heuer neu designt. Folder und Werbung wurden ebenfalls modernisiert.“ Um junge Leute für die Musik im Orchester zu begeistern, setzt Sedivy auch auf eine stärkere Zusammenarbeit mit der Gemeinde: „Wir wollen dem Orchester im Rahmen von Veranstaltungen mehr Auftrittsmöglichkeiten geben. So wird beispielsweise ein Teil des Marktfestes nach Ostern vom Musikverein gestaltet.“ Auch das Jugend-Blasmusikensemble der Musikschule wird dort dabei sein: „Ich spiele in dem Orchester regelmäßig unterstützend mit, das macht mir große Freude.“

Besondere Akzente beim Auftritt

Unter dem Motto „Musik und Bewegung“ will Sedivy, der beruflich als Straßenbauingenieur tätig ist, das Image des Musikvereins aufpolieren: „Beim Konzert haben wir in einem bunt gemischten Programm unser Können gezeigt. Ich versuche immer wieder besondere Akzente zu setzen: Nach einer Akkordeon Schülerin im vergangenen Jahr wurde das Programm heuer von einer Tanzgruppe, der Claudia Biegler Dance Company, mitgestaltet.“ Das gemeinsame Musizieren begeisterte das Publikum ebenso wie der Auftritt der Tänzer.

Auf der musikalischen Ebene bleibt Kapellmeister Edi Taufratzhofer tonangebend. Für das Konzert hat er ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: vom Marsch bis zur Böhmischen Polka, vom Walzer bis zum Medley. Am Schluss des Konzertes wurden verdiente Mitglieder geehrt: Thomas Wahl an der Klarinette erhielt eine Auszeichnung für 15 Jahre Tätigkeit im Bereich der Blasmusik, für 25 Jahre im Ensemble wurde Herta Taufratzhofer an der Querflöte geehrt. Gerlinde Müller wurde für ihr 40-jähriges musikalisches Engagement beim Musikverein ausgezeichnet.

Aktuell hat der Musikverein 20 Mitglieder, für Sedivy eine „bunt gemischte Truppe: Unsere Mitglieder sind zwischen 16 und 70 Jahre alt. Rund 40 Prozent sind Frauen und Mädchen.“ Geprobt wird jeden Freitag, von 19 bis 21 Uhr im Vereinshaus hinter der Feuerwehr.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.