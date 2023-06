Auf die Kernkompetenzen konzentrieren

Es war eine durchaus richtungsweisende Mitgliederversammlung, zumal Kommandant Walter Wistermayer zwei strukturelle Änderungen verlautbarte. Nach Evaluierung sämtlicher Schadstoffstützpunkte in Niederösterreich ist geplant, das in Wiener Neudorf stationierte Schadstofffahrzeug außer Dienst zu stellen. „Die von uns selbst vorgeschlagene Entscheidung bietet die Möglichkeit, dass wir uns auf unsere Kernkompetenzen der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung konzentrieren können“, erklärte Wistermayer.

Um auch in Zukunft die Anforderungen am technischen Sektor zu meistern, wird ein neues 4-Achs-Wechselladerfahrzeug (WLF) mit einem leistungsstarken Ladekran und einer 8-Tonnen-Heckseilwinde in Wiener Neudorf stationiert. „Damit reagieren wir schon heute auf den Trend zu schwereren und größeren Fahrzeugen“, betonte der Kommandant. Im Gegenzug werden das vorhandene Wechselladerfahrzeug sowie der „Wechselaufbau Tankstelle“ an den NÖ Landesfeuerwehrverband retourniert, um hier eine noch bessere Verfügbarkeit für internationale Hilfseinsätze durch einen Standort sicher stellen zu können.

David Brauner wurde zum Sachbearbeiter "Feuerwehrmedizinischer Dienst" ernannt: Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller, Martin Billensteiner, Walter Wistermayer, Herbert Janschka und Werner Heindl gratulierten. Foto: FF Wiener Neudorf

Keine Versammlung ohne Beförderungen: Tobias Brödl-Peprnicek, Martin Tesar und Danny Weigert wurden zum Feuerwehrmann befördert, David Brauner zum Sachbearbeiter „Feuerwehrmedizinischer Dienst“ ernannt, Christoph Geyer und Alexander Holec erhielten den Dienstgrad Löschmeister und Lucas Schredl wurde Oberlöschmeister. Ebenfalls erfreulich: Mit Jakob Hacker und Fabian Holec wurden zwei Mitglieder der Feuerwehrjugend angelobt.

Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, bedankte sich nicht nur für den unermüdlichen Einsatz der Mitglieder zu jeder Tages- und Nachtzeit, sondern sicherte auch Unterstützung sämtlicher Vorhaben zu, welche „die Arbeit der ehrenamtlichen Kräfte einfacher und sicherer gestalten“.

