Kommandant Martin Sipser zeigte sich in seiner Rede hoch erfreut über den Zustrom an Jugendlichen, der mittlerweile deutlich angewachsen ist: „Die Jugend ist unsere Zukunft“, im Laufe der Mitgliederversammlung konnten auch drei Jugendliche der insgesamt 19 in den Aktivdienst überstellt werden.

Sipser konnte zudem bekannt geben, dass „wir ausgezeichnet gewirtschaftet haben“, das Feuerwehrfest brachte unter Beteiligung vieler Freiwilliger „ein absolutes Rekordergebnis“.

Kameradschaft zählt besonders

Die Jobbeschreibung laute auch bei der FF Brunn am Gebirge „retten, schützen, bergen, löschen“, doch „bei uns gibt es kein Recht auf Mitgliedschaft ohne Kameradschaft“. Vielmehr beschreibt Sipser die freiwillige Feuerwehr als „mittelgroßes Unternehmen, mit Abteilungen wie in einem ganz normalen Betrieb, in dem jeder Einzelne von uns benötigt wird“.

Mit 32 Schulungsabenden wurde auch viel Zeit in die Ausbildung investiert. Ziel war zudem, das neue Wechselladefahrzeug anzuschaffen, „heuer werden wir es in den Dienst stellen, ebenso das benötigte Notstromaggregat. Auch die Sanierung der Tore und die Instandhaltung des Gebäudes stehen heuer am Plan“. Vergangenes Jahr waren es auf der Ausgabenseite 200.000 Euro, heuer sind zwischen 150.000 und 200.000 Euro geplant. „Sicherheit kostet Geld, das Ehrenamt nicht“, merkt Sipser an.

Mitunter vier Einsätze pro Tag zu bewältigen

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, sprach seine „große Hochachtung über die vorbildlichen Leistungen des vergangenen Jahres aus“ und bedankte sich auch bei den Angehörigen. „Es kommt mitunter vor, dass bis zu vier Einsätze am Tag gefahren werden, da braucht es großes Verständnis, besonders im persönlichen Umfeld.“

Sipser gab das Lob retour: „Ich möchte mich bedanken, dass es für unsere Feuerwehr im Gemeinderat stets einstimmige Beschlüsse gegeben hat.“