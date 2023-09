Wiener Neudorf punktet mit der Gratis-Jahreskarte

407 Einreichungen und 12 Kategorien gab’s im Rahmen des Mobilitätspreises, Österreichs größtem Wettbewerb für nachhaltige Mobilität, der vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium und den ÖBB durchgeführt wird. Die jeweils fünf besten Projekt jeder Kategorie, die von einer Jury ausgewählt wurden, konnten bei einem Online-Voting Zusatzpunkt erreichen.

Jubel in Wiener Neudorf: Das Projekt „Herzfelderhof und Kirchenvorplatz“ holte den Sieg, das Motto: „Kein Platz für aktive Mobilität - gibt es nicht! Nachhaltige Ortskernbelebung in Wiener Neudorf“ überzeugte: Am Areal der ehemaligen Versteigerungshalle ist ein Zentrum entstanden, das nur ein paar Schritte von der Badner Bahn-Station entfernt ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten ein umfassendes Mobilitätsangebot, darunter eine Öffi-Jahreskarte. Zusätzlich gibt es E-Carsharing, Elektro-Fahrräder, Fahrrad-Abstellplätze, eine Fahrrad-Servicestation und persönliche Mobilitätsberatung. Insgesamt stehen dafür 400.000 Euro zur Verfügung.

Ein bisschen Grün statt eines Fahrstreifens

Zudem wurde statt eines Fahrstreifens der B17 ein begrünter Aufenthaltsraum geschaffen. Der Bauträger hat die erforderlichen Grundflächen abgetreten, damit ein breiter Grünstreifen mit klimafitten Bäumen und insektenfreundlichen Blühstauden, Brunnen und Verweilplätzen und mit Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden konnte. „Es ist eine Grünoase statt einer Asphaltwüste entstanden“, lobte VCÖ-Geschäftsführerin Ulla Rasmussen die Vorbildrolle des ausgezeichneten Projekts. „Wohnbau und Siedlungsentwicklung haben großen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten. Zentrumsnahes Wohnen ermöglicht es der Bevölkerung, häufiger klimaverträglich und kostengünstig zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Öffentlichen Verkehr mobil zu sein. Gleichzeitig stärken damit die Gemeinden ihren Ortskern und die Nahversorgung.“

Vizebürgermeister Norman Pigisch, ÖVP, weiß: „Unser Projekt und die Auszeichnung markieren einen bedeutsamen Schritt in Richtung lebenswerte Gemeinde für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir bedanken uns für die Wertschätzung unserer Bemühungen.“ Ministerin Leonore Gewessler, Grüne, zeigte sich beeindruckt von den „Initiativen und Ideen, die den Verkehr in Österreich sicherer, besser und klimafreundlicher machen.“