Eine Situation, die viele Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln kennen: Es ist kein Problem, bis zur Bahn- oder Schnellbahnstation zu kommen, aber wie kommt man von dort nach Hause in seinen Wohnort, ohne das eigene Auto vorher am Bahnhof geparkt zu haben?

Hier soll das Projekt „Mikro ÖV“ Abhilfe schaffen, das schon vor dem Lockdown gestartet wurde und vergangenen Montag via zoom-meeting wieder aus dem Dornröschenschlaf geholt wurde.

Hinter dem Begriff „Mikro ÖV“ verbirgt sich ein Anruf-Sammeltaxisystem, dessen Fahrzeuge an bestimmten Punkten in einer Gemeinde halten sollen, um die Fahrgäste eben zu Bus, Bahn Schnell- oder U-Bahn zu bringen.

Ein besonderes Service gibt es für Menschen, die nur eingeschränkt mobil sind, sie sollen von zuhause abgeholt werden. Als Initiator betätigte sich die NÖ.Regional.GmbH, Mobilitätsmanager Wolfgang Grill erklärt: „Das virtuelle Treffen hatte den Sinn, alle Gemeindevertreter auf den aktuellsten Stand zu bringen. Voraussetzung, dass die Gemeinden dabei sein können, ist ja, dass sie im Gemeinderat die entsprechenden Beschlüsse fassen. Viele haben das schon im Frühjahr getan, wir versuchen natürlich, alle Gemeinden des Bezirks mit ins Boot zu holen.“

Von dem System überzeugt ist Perchtoldsdorfs Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP: „Wir wollen es endlich schaffen, auch diese Lücke der berühmten letzten Kilometer im öffentlichen Verkehr zu schließen, damit auch die öffentlich bewältigt werden können. So ein Angebot gibt es bis jetzt nicht.“

Ein Fahrschein für Reise mit Taxi & Bahn

In die Fahrpreisberechnung soll auch einfließen, ob jemand schon eine Zeitkarte wie etwa eine Jahres oder -wochenkarte hat, das wird dann entsprechend berücksichtigt und umso günstiger soll die Fahrt ausfallen. Generell sollen sich die Fahrten zwischen zwei und vier Euro pro Strecke bewegen. Innerhalb von längstens 30 Minuten soll das Taxi am Haltepunkt sein. Als Koordinator im Bezirk fungiert der Gemeindeverband für Abfallbeseitigung Mödling, der ja mittlerweile mannigfaltige Aufgaben übernommen hat.

Ansprechpartner Werner Tippel erklärt: „Wir sind bereits in der Umsetzungsplanung, das heißt, in der Ausschreibungsphase. Die Gemeinden tragen ihre Wünsche an uns heran, die sie an das Taxi-System haben, die fließen dann in unsere Ausschreibungskriterien mit ein.“

Es sei wichtig, dass die Ausschreibung jetzt vorbereitet wird, da auch der VOR seine Leistungen neu ausschreibe, denn ein neuer VOR-Farhplan für den Bezirk Mödling ist für 2021 geplant. Grill betont: „VOR-Buslinien und Anrufsammeltaxi dürfen sich nicht konkurrenzieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir akkordiert vorgehen.“ Das Anrufsammeltaxi-System sei als Ergänzung zu den bestehenden Öffis zu betrachten. Auch Wienerwalds Bügermeister Michael Krischke, ÖVP, spricht sich für das Anruf-Sammeltaxi aus: „Für uns wäre das natürlich besonders interessant, weil wir flächenmäßig eine riesige und sehr verstreute Gemeinde sind. Besonders am Abend sind die Busverbindungen sehr schlecht. Wir würden von einem System mit einem Pauschlapreis sehr profitieren.“