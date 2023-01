Die Laufstege warten auf die Wiener Neudorferin Sarah

Werbung

Nachdem die 22-Jährige vor einem Jahr für drei Monate nach New Delhi ging und dort ihre ersten internationalen Erfahrungen als Model machen konnte, ging es im Herbst dann sogar in eine der Top-Modemetropolen.

Leidl schaffte den Sprung in den Fashion-Tempel Mailand. Neben zahlreichen Shootings war die Wiener Neudorferin auch am Catwalk zu sehen. Der ganz große Sprung zur Mailänder Fashionweek gelang zwar noch nicht, allerdings konnte Leidl immerhin im Rahmen-Programm ein Booking für eine Vorab-Präsentation bei einer sogenannten "Preview Show" für "Ferragamo" ergattern.

Es folgten Aufträge, darunter für den italienischen Top-Fotografen Jacopo Peloso oder eine "Essenza"-Mode- und Stylingshow. Da Leidl dann noch Verpflichtungen im Schauspiel-Bereich hatte, endete ihr Mailand Ausflug nach einem Monat.

In Österreich konnte die 1,82 m große Schönheit auch zahlreiche große Buchungen an Land ziehen, unter anderem für "New York-Fashionweek"-Designer Goran Bugaric oder "Haute Couture Award Austria"-Siegerin Julia-Lara König. Leidls Hoffnung: "Dass 2023 ähnlich erfolgreich wird wie das Vorjahr."

